Джаксън Полък е използвал синя боя за плувни басейни в своя знаменита картина

Прочутият художник Джаксън Полък (1912-1956) в емблематична своя картина е използвал синя боя за оцветяване на цимент за плувни басейни, която е изтеглена от употреба през 90-те години на миналия век поради опасения за околната среда. С помощта на химичен анализ учени са установили произхода на синия цвят в платното Number 1A (1948), потвърждавайки за първи път, че абстрактният експресионист е рисувал с ярък синтетичен пигмент, известен като манганово синьо, посочва Асошиейтед прес.

Творбата Number 1A (1948) демонстрира класическия стил на Полък: боята е накапана върху платното, създавайки ярко, многоцветно произведение, в което синият цвят се стеле на места като лека мъгла. Полък дори е придал на картината личен характер, като е добавил отпечатъци от дланите си в горната част на платното.

Картината, която в момента е изложена в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк (МоМА), е с ширина почти 2,7 метра. Изследователите вече бяха анализирали червените и жълтите петна, разпръснати по платното, но източникът на наситеното тюркоазеносиньо се оказа неуловим.

В ново проучване те са взели проби от синия цвят и са използвали лазери, за да анализират светлината и да измерят как вибрират молекулите на боята. Това им е разкрило уникалния химичен състав на цвета, който те определят като манганово синьо. Резултатите, публикувани в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences, са първото потвърдено доказателство, че авторът в случая е рисувал именно с това синьо багрило, което в миналото освен от художници се е ползвало и за плувни басейни. „Много е интересно да разберем на молекулярно ниво откъде идва някой впечатляващ цвят“, споделя Едуард Соломон от Станфордския университет – един от авторите на изследването.

Предишни проучвания предполагаха, че тюркоазеното от картината може да е точно този цвят, но сега това се потвърждава чрез проби от платното, коментира Джин Хол от университета “Рутгерс”, който се е занимавал с картините на Полък, но не е участвал в актуалното откритие.

Учените изследват химичния състав на художествените материали, за да съхраняват по-добре стари картини и да откриват фалшификати. Те могат да вземат лесно цветни проби от картините на Полък, тъй като той често излива боята директно върху платното, без да смесва багрите предварително на палитрата.

Макар творчеството на художника да изглежда хаотично, Полък отхвърля това определение за него, смятайки работата си за методична, изтъква Абед Хадад, асистент по консервация в Музея за модерно изкуство, участвал в проучването. „Всъщност виждам много прилики между начина, по който ние работим, и начина, по който Джаксън Полък е работил върху картината“, казва Хадад пред агенцията.

БТА припомня, че през март 2023 г. при акция на ГДБОП бе иззета картина, за която експертите предполагат, че е на прочутия художник Джаксън Полък. На гърба на платното има посвещение за рождения ден на именита американска актриса от „златната ера“ на Холивуд. „Посветено на моята много талантлива и скъпа приятелка Лорън Бакол, Честит рожден ден“, пише на гърба на картината заедно с датата 16 септември 1949 г. и подпис. Датата съвпада с рождения ден на носителката на почетен „Оскар“ Лорън Бакол.