"Чебурашка" счупи боксофиса и разгневи Дугин

"Чебурашка 2" е на път да се превърне в най-касовия руски филм на всички времена. Само в премиерната седмица той събра над 5 милиарда рубли и изглежда с лекота ще задмине първата част, която спечели 7.1 млрд. рубли за цялото си разпространение. В началото на януари по кината в Русия бе пуснато продължение на семейната комедия от 2023 г., където главна роля изпълнява популярният анимационен герой от съветската епоха.

Всички харесват Чебурашка, но... не всички харесват Чебурашка! Идеологът на "руский мир" Александър Дугин заклейми (не за пръв път) детския филм, като по-късно към него се присъединиха и депутати от Държавната дума, пише опозиционният сайт "Медуза".

Още на 5 януари Дугин написа в своя Телеграм-канал: "Ако продължим тази нездрава работа с Чебурашка, Господ ще ни прокълне. Опомнете се." Дали философът е гледал филма, не се съобщава. Тъй като постът му не предизвика тогава никаква реакция, на 13 януари Дугин изстреля цяла серия кратки постове, посветени на този "неизвестен на науката звяр", създаден за пръв път от писателя Едуард Успенски.

"Образът на Чебурашка е базиран на древни пентакли, които възпроизвеждат чертите на демона. Ако това е, до което се свежда цялата руска идея, тогава сме свършени. Неотдавна се появи Чебурашка 1.0, под формата на късния СССР и "Ирония на съдбата“. Да не дава Бог, наближаваме края на 2.0. Ако е така, тогава може би посягаме към “Буревестник“ или дори “Посейдон“... Появата на Чебурашка съвпада с прехода към буржоазните ценности и инфантилизма. Ето как се разпадна СССР – Чебурашка го срина!“, написа той.

След тези излияния Дугин е поканен да защити позицията си в ефира на радио "Комсомолска правда". Там Дугин заяви, че и крокодилът Гена, и Чебурашка са "brainrot" и "нямат отношение към нашата култура" (руската - бел. ред.).

На 14 януари критиката срещу миловидното създание се пренесе в руската Дума, където коментираха, че филмът е създаден "за пари". В заседанието на комитета по култура участваха певецът Денис Майданов от "Единна Русия", актьорите Дмитрий Певцов и Елена Драпеко, внукът на Михаил Шолохов - Александър Шолохов, и др. Успехът на "Чебурашка" предизвика у тях размисли за подбора на филми, които получават държавно финансиране, но и за състоянието на руското кино изобщо.

Депутатът Иван Мусатов се произнесе, че "съвременни детски приказки снимат тези, които не са могли да избягат на Запад". "У нас имаше продуценти от типа на Александър Роднянски, днешната пета колона, които отидоха в чужбина. А тези, които останаха и които преди снимаха "звягинщини", сега снимат приказки и получават големи суми от министерството."

Действително в руското кино се наблюдава бум на приказните истории, припомня "Медуза". През януари зрителите могат да видят не само "Чебурашка", но и "Простоквашино" и "Буратино". По руските кина вече минаха "Вълшебникът от Изумрудения град", "Бременските музиканти", "Огнивото", "Финист: Първият богатир" и др.

Режисьорът на "Чебурашка" Дмитрий Дяченко не е изразявал публично мнението си за войната в Украйна, уточнява "Медуза".