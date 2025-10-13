Бронзова посмъртна маска на Висоцки отива на търг в Монако

Посмъртна маска на големия руски бард Владимир Висоцки ще бъде предложена на 21 октомври на търг в Монако, съобщават от аукционната къща Hermitage Fine Art. Произведението е оценено между 100 000 и 120 000 евро.

Бронзовата маска на певеца, поет, композитор и актьор Висоцки е била собственост на съпругата му – френската актриса Марина Влади, а върху нея са изписани нейните инициали с червен лак. Лицето е изработено през 1980 г. и е първата от трите известни бронзови маски, отлети от гипсовата форма след смъртта на артиста. Оригиналната гипсова маска е създадена от съветския скулптор Юрий Василиев, който по същото време прави и отливка на лявата ръка на поета с китара.

Преди 10 години – през ноември 2015-а, на търг на аукционната къща Drouot в Париж, една от знаменитите три бронзови маски на барда бе продадена за 55 000 евро, припомня ArtInvestment.ru. Не се разкрива дали сега за наддаване е предложена тя, или някоя от останалите две. На същия търг за 200 хиляди евро са продадени последните стихове на Висоцки, написани на ръка и датирани от 11 юни 1980 г., шест седмици преди смъртта му. Лотът е закупен при значително надвишаване на предварителната оценка от 10-15 000 евро. Стихотворението, пощенска картичка от туристическа агенция с автограф на артиста и още десетки свързани с него артефакти придобива Марина, съпругата на екатеринбургския бизнесмен Андрей Гавриловски, известен почитател на творчеството на Висоцки. На партера на 54-етажен небостъргач, построен от компанията на Гавриловски и наречен „Висоцки“, се намира музей, посветен на поета, чийто основен експонат е легендарният Mercedes W 116 350. Богаташът успява да издири автомобила някъде в Грузия, реставрира го и го въвежда в музея заедно със закупените от Марина лотове от Париж.

Владимир Висоцки (1938–1980) е поет, автор на песни и актьор, чийто глас става синоним на автентичност, съпротива и истинност в късното съветско общество, отбелязват от Hermitage Fine Art. Авторските песни на легендарния творец засягат теми като смисъла на живота, свободата и политиката и резонират из целия Съветски съюз, ставайки символ на неговото поколение. От 1964 г. той е водещ актьор в театъра за драма и комедия "Таганка" в Москва, където неговият Хамлет остава незабравим до днес.

Марина Влади е френска актриса с руски корени, звезда на поствоенното европейско кино, известна с роли във филми като "Две или три неща, които знам за нея" (1976) на Жан-Люк Годар. Тя се запознава с Висоцки през 1967 г. и става негова трета съпруга. За нея също бракът с барда е трети поред. Двамата се женят през 1970 г. и живеят ту във Франция, ту в СССР. Влади остава муза и опора на Висоцки до смъртта му в Москва на 25 юли 1980 г., когато си отива едва 42-годишен.

Влади е на 87 години и живее във Франция.