Американски певец е обвинен в убийството на 14-годишна

Американският изпълнител Дейвид Бърк, известен като D4vd, е обвинен за смъртта на 14-годишната Селесте Ривас Ернандес. Нейното безжизнено тяло беше открито в багажника на автомобил "Тесла", регистриран на името на певеца, припомнят осведомителните агенции, позовавайки се на съобщение на властите в Калифорния.

21-годишният Бърк може да получи доживотен затвор без право на замяна, ако бъде признат за виновен. Прокуратурата може да поиска дори смъртно наказание за жестокото престъпление, отбелязва Ройтерс. Бърк, който беше арестуван в края на миналата седмица, отхвърля обвиненията.

Останките на момичето бяха намерени в началото на септември 2025 г. в кола на певеца, изоставена в Холивуд, а по-късно преместена след сигнал за разнасяща се от нея силна миризма. Жертвата е била в неизвестност близо година и половина. Според разследването Бърк е поддържал сексуална връзка с непълнолетната, обвинението включва и сексуални престъпления. Причината за смъртта на момичето все още не е официално обявена.

Тийнейджърката, дете на мигранти от Салвадор, е обявена за изчезнала още през април 2024 г. Властите смятат, че Селесте Ернандес е посетила дома на музиканта на 23 април 2025 г., след което следите й се губят, уточнява Ройтерс.

D4vd, произнасян като "Дейвид", спечели популярност през 2022 г. с песни в платформата ТикТок, което му донесе договор с голяма звукозаписна компания. Стилът му е смесица между индирок, аренби и поп. Иронично, неговият най-голям хит, достигнал четвъртото място в класацията Hot Rock & Alternative Songs на списание "Билборд", носи името Romantic Homicide (романтично убийство - англ.). По време на намирането на трупа през миналия септември той е на успешно световно турне в подкрепа на своя дебютен албум. След откритието прекратява концертите и изчезва от светлината на прожекторите, припомня Би Би Си.

Дейвид Бърк е роден в Хюстън, Тексас, и няма връзка с известния английски актьор със същото име, който е на 91 години.