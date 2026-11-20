Седмото издание на Фестивала за авторски театър (FAT Festival) ще се състои от 27 до 29 ноември в Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала", Младежкия театър "Николай Бинев" и Театър ОЗ в София, съобщават организаторите.

За участие са получени 117 кандидатури от над 30 държави, от които са селектирани шест моноспектакъла от България и други европейски страни.

Програмата представя различни подходи към монодрамата и съвременния авторски театър. На 27 ноември в зала 2 на "Топлоцентрала" ще бъдат показани унгарският спектакъл "2sqm" с Рита Гоби и румънският "#NotI" с Андреа Тънасе.

На следващия ден на същата сцена публиката ще види "Teeth Show" на Наташа Дейвис (Великобритания, Германия и Хърватия) и хърватския спектакъл "This Is My Truth, Tell Me Yours" на Ясна Жмак. На 29 ноември полският "Clean Girl" с Ева Плат ще гостува в Младежкия театър, а българското представление "Почти като теб" на Коста Каракашян ще бъде показано в Театър ОЗ.

След всеки спектакъл е предвидена дискусия с участието на артистите и публиката, модерирана от театроведа Анита Ангелова, отбелязват организаторите.

Паралелно с представленията ще се проведат две практически артистични лаборатории – "Лаборатория на театъра на предметите" с Мартина Новакова и "Тялото като драматургия" с Рита Гоби. Те са посветени на различни подходи към сценичното изразяване чрез предмети, тяло и движение.

В рамките на FAT26 представители на Международния фестивал на монодрамата в Битоля, Република Северна Македония, и на Международния фестивал MonoAct от Косово ще се включат в журито и ще изберат спектакли за представяне на своите форуми.

Сред акцентите в тазгодишното издание е партньорството с Младежкия театър "Николай Бинев", който ще бъде домакин на полския спектакъл "Clean Girl". Според организаторите сътрудничеството има за цел да насърчи връзките между независимата театрална сцена и държавните културни институции и да създаде възможности за бъдещи съвместни инициативи. Стремежът е фестивалът да се развива като международна платформа за обмен на артисти, спектакли и професионални практики, както и да подпомага представянето на независими театрални продукции в региона, добавят те.

От тази година артистичното развитие и реализацията на основната програма на FAT Festival са поверени на SPAM Studios с артистичен директор режисьора Ана Батева. Сдружение "Творци", което стои зад създаването и първите шест издания на фестивала, продължава дейността си с фокус върху младежките инициативи.