Pirelli вдига цените на гумите заради войната в Близкия изток

Италианският производител на автомобилни гуми Pirelli обяви, че е активирал „план за смекчаване“, за да ограничи ефектите от продължаващата криза в Близкия изток. Планът включва увеличение на цените и допълнителни съкращения на разходите.

Представяйки окончателните си резултати за 2025 г., италианската компания заяви, че предприетите действия, заедно с очакването за прогресивно нормализиране на разходите за входни ресурси и волатилността (интензивността на ценовите колебания) на суровините през втората половина, са ѝ позволили да потвърди прогнозите си за тази година, макар и с коригирана оперативна печалба.

Прогнозите за 2026-а, публикувани от Pirelli през февруари, включваха коригиран марж на печалба преди лихви и данъци от около 16%, което е леко подобрение спрямо 2025 г.

Във вчерашното съобщение компанията не предостави подробности за увеличенията на цените, които въвежда. Същевременно анализатори от Bank of America, които проведоха предварителен разговор с инвестиционния екип на Pirelli, заявиха, че ценовите действия ще имат пълно въздействие от май.

Според анализа им, очакванията са мерките да компенсират частично инфлацията на цените на суровините, предизвикана от кризата в Близкия изток. Нетното въздействие на тази криза Pirelli оценява на около €20 млн. върху резултатите за 2026 г., съобщи Bank of America. И добави, че в такъв случай коригираната печалба за производителя на гуми, преди лихви и данъци, за 2026 г. в долния край на прогнозата ще възлиза на около €1,07 млрд.

Pirelli & C. S.p.A. е 5-ият по големина световен производител на автомобилни гуми след Bridgestone, Michelin, Goodyear и Continental. Собственост е на китайския химически гигант China National Chemical Corp. и има общо 19 завода в 13 държави, като продава гуми в 160 страни.