Lamborghini ликвидира своя супер електромобил

Преди няколко години Lamborghini заяви твърдо намерение да пусне изцяло електрически суперавтомобил и показа великолепния концептуален Lanzador. Моделът бе показан през 2023 г., но така и не стигна до пазара. Оказа се, че плановете за пускането му са ликвидирани от италианската компания.

През уикенда главният изпълнителен директор на Lamborghini Стефан Винкелман обяви, че интересът към изцяло електрически автомобили в целевия пазар е „близо до нула“. Той добави, че е обмислял какво да прави с Lanzador, преди в крайна сметка да реши да прекрати проекта „след повече от година непрекъснати вътрешни дискусии, взаимодействие с клиенти, дилъри, пазарен анализ и глобални данни“.

Просто купувачите в сегмента на луксозните мощни коли искат нещо, което изглежда, звучи и се усеща като суперкола. „Електромобилите, в сегашния им вид, трудно се справят с тази специфична емоционална връзка“, каза Винкелман. Той подчерта, че звукът на мощен двигател е важен аргумент при продажбата, когато става въпрос за луксозни автомобили. А това просто го няма при електромоторите.

Lanzador беше 2+2-местен гранд турър (Ultra GT) с характерния за Lamborghini агресивен стил и висок пътен просвет, осигуряващ гъвкавост при ежедневно шофиране. Компанията възнамеряваше да добави два електрически двигателя, нова система за контрол на динамиката на шофиране за прецизно управление, активна аеродинамика за увеличен пробег и производителност, както и устойчиви материали в целия интериор. Колата трябваше да влезе в производство през 2028 г.

От бизнес гледна точка, големите автопроизводители действат предпазливо, когато става въпрос за сериозни инвестиции в електрически превозни средства. В случая с изцяло новия Lanzador, това би изисквало от Lamborghini да разшири завода си в Сант'Агата Болонезе и да увеличи екипа си.

„Сериозните инвестиции в разработване на изцяло електрически автомобили, когато пазарът и клиентската база не са готови, биха били скъпо хоби и финансово безотговорно към акционерите, клиентите, и нашите служители и техните семейства“, каза Винкелман.

Сега Lamborghini, която е собственост на Audi, е изцяло насочена към plug-in хибриди (PHEV), които комбинират електромотори за ускорение с бензинови двигатели за мощност и "атлетичност" на колата. Настоящата гама включва Urus SUV, Temerario и Revuelto, които са PHEV. Винкелман добави, че компанията ще се придържа към тази линия, докато не дойде времето, когато и да е това, да премине изцяло към електричество.