Honda очаква загуба до $4.3 млрд. заради електромобилите

ЕПА/БГНЕС Президентът на Honda Motor Тоширо Мибе говори на презентация на по време на Japan Mobility Show 2025 в Токио

Honda Motor рязко преразгледа прогнозата си за печалби и вече предвижда загуба между 420 и 690 млрд. йени ($ 2,6 - 4,3 млрд.) за финансовата 2025 г., която приключваща този месец. Причината е преоценка на стратегията за производство на изцяло електрически автомобили, съобщи компанията.

Японският производител отмени разработването и пускането на пазара на някои произвеждани в САЩ електрически модели, предвид „забавянето на пазара на електрически превозни средства в Северна Америка“, което доведе до очакване на разходи и загуби за до 2,5 трлн. йени ($15,7 млрд). Те все пак ще бъдат понесени през следващите няколко финансови години поради промяната в стратегията за производство на електромобили, като съобщените сега данни са само част от тях.

Преди това Honda прогнозира печалба от 300 млрд. йени ($1.9 млрд.) за финансовата 2025/26 година.