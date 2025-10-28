Управляващите отхвърлиха приетите през юли законопроекти за младите лекари

Парламентът отхвърли на второ четене и трите предложения за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, свързани със заплатите в сектора, които прие в края на юли. Става въпрос за законопроекти на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Възраждане".

При гласуването в пленарната зала днес герберите отхвърлиха собственото си предложение, след като миналата седмица смениха подхода и обявиха, че решението за възнагражденията ще бъде прокарано през бюджета на здравната каса. В петък пък "Продължаваме Промяната" събра подписи за свикването на извънредно заседание по темата, а председателката Наталия Киселова нямаше друг избор, освен да го насрочи.

Исканията на протестиращите от месеци медици е основното възнаграждение на лекар да се обвърже със средната заплата за страната и да е 150% от нея. Медицинските сестри също настояват за увеличение, като за тях и акушерките нивото трябва да се повиши на 125% от средната заплата.

"На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса", обясни миналата седмица председателят на здравната комисия Костадин Ангелов. От ГЕРБ обвиниха ПП-ДБ и "Възраждане" в "трупане на политически актив на гърба на младите медици".

Според лидера на МЕЧ Радостин Василев "няма политическа воля заплатите на лекарите и медицинските сестри да бъдат достойни". Той допусна, че ако проблемът се реши през централния бюджет, той ще е за една година, а ако се реши през закон, той ще е траен.

Йордан Цонев от ДПС-Ново начало подкрепи исканията на младите доктори, на медицинските сестри и като цяло на целия медицински персонал, но изтъкна, от парламентарната трибуна, че предложените законопроекти не предлагат работещо решение на проблема със заплащането на медицинските лица.

Хасан Адемов от АПС поиска да разбере откъде ще дойдат парите за увеличаването на заплатите на младите лекари, както и каква е алтернативата, ако предложенията бъдат отхвърлени. Той каза, че ако в закона за бюджета на НЗОК се запишат минимални възнаграждения, тогава следваща година ще трябва да се запишат нови размери, защото бюджетът за НЗОК е годишен.

ГЕРБ, които по-рано заявиха, че заседанието е излишно, поискаха прекратяване на дебатите, което предизвика гнева на бившия финансов министър и настоящ председател на ПП Асен Василев. "Колеги, за къде толкова бързате, че дори не искате да мине дебатът по нормален начин за младите лекари, за медицинските сестри и всички работещи в сферата на здравеопазването", попита той управляващото мнозинство. И припомни, че от 2022 г. партията му води борба и е осигурила финансиране лекарите да получават достойно заплащане, а ГЕРБ, по думите му, ползват всички възможни методи това да не се случи. Съпартиецът му Николай Денков пък обвини управляващите, че че се опитват да заглушат темата.

В крайна сметка предложението за прекратяване на дебатите беше прието от управляващите. "Това, което се случва в залата, е скандално! Някои хора явно много бързат за някъде и не може да се проведе един нормален дебат в тази зала по тема, която е важна за целия български народ, а именно да имаме лекари и мед сестри след 10 години", каза Асен Василев. Той обвини мнозинството, че хвърлят темата в "общия кюп на бюджета".