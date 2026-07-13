Сърбия предава Стоян Мавродиев утре

Очаква се във вторник (14 юли) бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България, съобщава БНР.

Преди седмица Сърбия разреши екстрадицията на Мавродиев в закрито съдебно заседание. В него бе представена и могла от бившия банкер, че иска доброволно да се върне в България. Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава съобщи, че организацията по предаването вече се създава, а самата екстрадиция ще протече при облекчени условия, така че формалностите са сведени до минимум.

Според адвоката на Мавродиев - бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, той се връща доброволно и заради политическата смяна в страната. Очаква се бившият банкер да направи разкрития за времето, в което е бил шеф на ББР.

Бившият шеф на държавната банка беше задържан в Белград в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

Бившият шеф на ББР се издирваше от средата на август 2024 г., когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай, където е пребивавал оттогава.

Случая коментира дори премиерът Румен Радев. "Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви преди две седмици пред журналисти българският министър-председател.

По информация на БНР след пристигането си в България Стоян Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Съгласно процедурата, ако бъде задържан с прокурорско постановление, в срок до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.