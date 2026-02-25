Срещу "музея на сглобката" в НС изникна "Lafka за хората"

Политиците се надиграват с демонстрации в сградата на парламента. След като миналия декември Делян Пеевски отвори т.нар. "музей на сглобката", в който показва историята на общото управление с ГЕРБ и ПП-ДБ, днес от "Да, България" – една от партиите в ДБ, направиха "Lafka за хората".

Инициативата принадлежи на младежката организация на партията. Както обявиха пред медиите, във въпросната "Lafka за хората", разположена пред "музея", ще се показват "сувенири, напомнящи за погрома върху институциите, осъществен от уредника на музея Пеевски". Младежите разказват, че подарили тениска, чаша и прасе на пиарка на Пеевски, която реагирала с думите: "Може ли да извикате хигиенистката, имаме боклуци в стаята."

"Какво е музей без сувенирен магазин - затова сме подготвили една сувенирна Lafka. Идеята е всеки да мине през Lafka-та и да си вземе ключодържател, магнит, чаша, тениска или прасе. С тези сувенири напомняме и за другите начинания на г-н Пеевски, тъй като той не е само уредник на музей, а и "успешен" бизнесмен, който фалира КТБ, Lafka, печатница "Родина", Булгартабак и други“, обяснили младите партийци.

Междувременно Пеевски редовно води в "музея" групи от посетители. От ПП пък организираха турне в страната на поръчаното от тях прасе-касичка, което бяха разположили пред парламента по време на протестите в края на миналата година.