София пусна допълнителен градски транспорт за Задушница

Днес Столична община и „Център за градска мобилност“ осигуряват допълнително транспортно обслужване по повод „Задушница“. Разкрива се временна трамвайна линия № 7А с маршрут:

кв. „Манастирски ливади-запад“ – кв. „Орландовци“. Разкриват се и временни автобусни линии:

линия № 18-А с маршрут: автостанция „Орландовци“ – гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на автобусна линия № 18, двупосочно;

линия № 79-А с маршрут: надлез „Надежда“, ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута, двупосочно;

линия № 86-А с маршрут: АТ „Малашевци“, ул. „Резбарска“, площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“, обратен завой при ул. „Опълченска“ и по маршрута, двупосочно;

линия № 90-А с маршрут: автостанция „Изток“, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Васил Кънчев“ до АП „Малашевци“ (гробищен парк „Малашевски гробища“), двупосочно.

На 30 май Столична дирекция на вътрешните работи ще организира реда и контрола чрез подразделенията си по съответния служебен ред. Дежурни служители на СДВР ще насочват автомобилите на гражданите за паркиране около гробищните комплекси. В района на Централни гробища – по платната на ул. „История Славянобългарска“ (старо име ул. „202“) и ул. „Заводска“; в района на гробища „Бакърена фабрика“ – по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич“; в района на гробища „Малашевци“ – по платната на ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Ген. Владимир Вазов“, както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло“.