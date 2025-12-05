Медия без
Прокуратурата оспори гаранцията на обвинен за смъртоносна катастрофа

Днес, 16:17
Автомобилът, връхлетял патрулката, се е движил със 149 км/ч, посочи прокуратурата.
Сдружение “Ангели на Пътя”
Софийската градска прокуратура обяви, че е протестирала определението на Софийския градски съд, който вчера пусна под гаранция от 5000 лв. Мирослав Василев, обвинен за катастрофата, при която на 1 декември загина полицай в района на Северната тангента в София. Тогава колата на Василев, движеща се с висока скорост, удари спрял полицейски автомобил и служителят загина на място. 

Василев има общо шест нарушения на правилата за движение, като едно от тях е за превишена скорост. Скоростта, с която е управлявал автомобила, е 149 км/ч, посочиха от прокуратурата по време на съдебното заседание вчера. Адвокатът му пък представи медицински изследвания, показващи, че състоянието на обвиняемия не е добро и обясни, че той работи.

С протеста СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Определението на първата инстанция е неправилно, то не е съобразено с данните по делото, с обществената опасност на деянието и на дееца, пишат прокурорите до апелативния съд. 

Атакувана е и гаранцията от 1000 лв., наложена на обвинения за катастрофата, заради която загиналия полицай е бил на пътното платно.

На 1 декември при два инцидента в района на Северната тангента в София загинаха полицай и пешеходец, припомня БТА. При първия инцидент, след 2:00 ч., в посока Ботевград, сръбски тир блъсна 61-годишен пешеходец, който загина на място. На местопроизшествието е изпратен автопатрул. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударя полицейския автомобил и на място загина полицаят, който в този момент е извършва служебните си задължения.

