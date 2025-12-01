Медия без
Две тежки катастрофи затвориха Северната тангента на София

01 Дек. 2025Обновена
facebook

Две тежки катастрофи блокираха Северната скоростна тангента при Требич - от Околовръстното шосе на София до Илиянци. Първата катастрофа е станала около 02.00 ч. Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място. На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили", движението е било отцепено. Два часа по-късно на мястото става втора катастрофа - около 4 часа лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават от столичната полиция. 

Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.

Северната тангента от Околовръстното шосе до "Илиянци" е затворена. Заради инцидента, движението на пътния възел на магистралата "Европа", Северната тангента и Околовръстното е почти блокирано.

 

