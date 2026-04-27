Проблемът с пенсиите от Азербайджан е пред решаване

От края на миналата година тамошните власти отказват да обработват нашите искания

Днес, 13:09
Двете делегации разговарят в рамките на срещата на ОИСР.
От края на миналата година пенсионните институции в Азербайджан отказват да обработват молби от България, но проблемът е пред решаване, стана ясно от съобщение на социалното министерство. В дъното се оказа липсващо административно споразумение към Спогодбата за пенсионно осигуряване между двете страни. Тези спогодби с различни държави извън ЕС са основният начин за прехвърляне на осигурителни права за хората, които в миналото, а и в по-нови времена, имат смесен стаж.

Социалният министър Хасан Адемов е разговарял по въпроса с колегата си Анар Алиев на срещата на ОИСР в Истанбул. Подготвен е проект на административно споразумение, който е в процес на обсъждане между двете страни. България настоява подписването му да стане в кратък срок, за да се реши проблемът с пенсиите на нашите граждани.

 

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа