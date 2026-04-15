Столична община започна да полага асфалт в последния участък от закъснелия ремонт на бул. “Александър Стамболийски”. Общината уверява, че се работи активно, но няма яснота кога ще приключи изцяло реконструкцията на отсчетката. Първоначално обявеният срок за приключване на дейностите бе края на 2025 година.

Реконструкцията на бул. “Ал. Стамболийски“ от ул. “Западна“ до бул. “Константин Величков“ е един от ключовите инфраструктурни обекти на общината от миналата година и предвижда комплексен ремонт на 1.8 км. участък пътни платна, тротоари, осветелни и трамвайно трасе.

Проектът първоначално бе на стойност 37 млн. лв. без ДДС и се финансира по инвестиционната програма за общините от държавния бюджет. Това е един от обектите обаче, за които възникна разправия между Столична община и регионалното министерство. Столична община твърдеше, че министерството нарочно бави парите, а от бившият регионален министър на няколко пъти обяснява в детайли какви точно сгрешени документи има в подадените от общината заявки за плащания. В началото на март от служебния кабинет преведоха по инвестиционната програма към Столична община над 8 млн. евро, като 7.4 млн. евро са именно за ремонта на “Стамболийски”.

Днес от общината съобщиха, че започва полагането на асфалт в последния участък – от ул. „Антон“ до бул. „К. Величков“. В участъка от ул. „Западна“ до ул. „Антон“ основните дейности са изпълнени – завършени са алейната мрежа, релсовият път, монтажът на контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, както и ВиК и електро мрежите. Пътната конструкция е изградена, положен е първия пласт асфалт. Извършена е подмяна на съществуващи мрежи в локалното платно”, отчитат от общината.

Предстои, преди пускането на обекта, да се изпълни полагане на последния пласт асфалт на целия участък от ул. “Западна“ до бул. “К. Величков“, както и нови пътни знаци и маркировка. Не се съобщава кога евентуално ще е завършена реконструкцията на целия участък.