МВнР потвърди само за една задържана в Русия българка

Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Според получената в Посолството на България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация - мошеничество чрез измама или злоупотреба с доверие. "Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", посочват още от министерството. Не се съобщава името на жената.

Не е ясно дали МВнР е питало за останалите българки, за които бе съобщено, че са задържани в Русия.

Преди дни БНТ се позова на неофициална информация, според която студентка на 24 години е задържана в Русия по обвинена за измама.

Външно министерство обаче не казва нищо за друга задържана българка и не е ясно дали изобщо не е интересувало от нея. 32-годишната Росица Иванова Георгиева, която живее в Русия, е била осъдена на 3 години лишаване от свобода в колония с общ режим заради коментари относно войната в Украйна. Това съобщиха два руски сайта, които следят присъдите по политически мотиви.

Според информацията Росица Иванова Георгиева е 32-годишна българска гражданка (родена на 27 май 1993 г.), живееща във Волгоградска област. Срещу нея е било водено дело за оправдаване на тероризма заради коментари, които е написала през март и ноември 2024 г. под постове за дейността на "Руски доброволчески корпус", воюващ на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Съдържанието на въпросните коментари обаче не е известно.

Присъдата е произнесена на 9 септември, но все още не е приведена в действие - Георгиева се намира в следствения изолатор СИЗО, в очакване да бъде отведена в наказателна колония.

Кога точно е възбудено углавното дело срещу нея също не е известно. Но се знае, че през декември 2024 г. е била два пъти арестувана по административни дела - за неподчинение на полицията и дребно хулиганство. Първия път е била задържана за 13 денонощия, а малко след излизането от ареста - на 21 декември, е била повторно арестувана - за още 10 денонощия.

Името на 31-годишната Даниела Златомирова Кехайова от Хасково пък излезе в списък на Федералната служба по финансов мониторинг на организациите и физическите лица, за които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм. Срещу нейното име и националността й в списъка няма повече информация за нея, какъв е поводът тя да се намира в него, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство. Не е известно дали външно министерство се е интересувало и от нея.