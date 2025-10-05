Медия без
Лифтът до Седемте рилски езера спира за профилактика

Днес, 13:37
Езерото Бъбрека е най-голямото от седемте.
Архив СЕГА
Езерото Бъбрека е най-голямото от седемте.

До Седемте езера ще се стига само пеша, започва профилактика на седалковия лифт до циркуса, съобщи БНР.

Сезонната техническа профилактика започва от утре, 6 октомври, на 2,1-километровия седалков лифт до хижа Рилски езера и до циркуса ще се стига само пеша.

Съоръжението няма да превозва пътници около месец, съобщават от фирмата, която го стопанисва. 

Седемте езера са посещавани през цялата година от стотици туристи. Така е и сега, есента.

Последните дни в този дял на планината навалял около 30 см сняг, който вече се топи, каза спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин, който следи за ситуацията в планина постоянно.

