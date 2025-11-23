КЗП може да прати в съда новите цени за паркиране в София

Напълно е възможно цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от Нова година. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев пред БНТ. Още на 14 ноември КЗП започна проверка по казуса.

От комисията са поискали от Столичната община всички документи, свързани с промените за платеното паркиране, за да проверят обосновано ли е двойното покачване на цените. При установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила от 5 януари, както беше решено от Столичния общински съвет.

Колячев обясни, че очаква до края на работния ден в понеделник да получи цялата документация - за разходите и другите разчети.

На въпрос дали става дума за "необосновано" поскъпване, което Законът за въвеждане на еврото забранява, шефът на КЗП отговори уклончиво - предстои да се изясни.

"За нас това представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи. Ще направим анализ на представените данни и обосновки. Според Закона за еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от обективни, независещи от търговеца фактори — като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени.

"Първо трябва да установим дали има или няма нарушение. Ако комисията стигне до заключение, че поскъпването от 2 лева на 2 евро представлява нарушение, следващата стъпка е съдебно производство", обясни Колячев.

Ако казусът стигне дотам, съдът може да блокира поскъпването до произнасянето си.

Недоволство

Пореден протест срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране в София е планиран за днес. Митингът бе насрочен за 13 ч. Макар че е почивен ден, недоволните се събраха знаково пред сградата на Столичната община.

Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев се срещна с организаторите на протеста в четвъртък, идната седмица предстои нова среща, съобщиха от пресцентъра на общината.

Вчера жители на кварталите "Сухата река" и "Хаджи Димитър" блокираха моста "Чавдар" с настояване плановете за разширяване и поскъпване на платеното паркиране да бъдат ревизирани.

Кметът на София Васил Терзиев настоява, че промените са крачка в правилната посока, а заложената цел е намирането на място за паркиране да отнема по-малко от 10 минути.

За градския транспорт

Цената на билета за столичния градски транспорт няма да се повиши, а ще закръглена надолу и ще бъде 80 евроцента след приемане на еврото, изтъкна столичният кмет, цитиран от БНР. Няма да бъдат променяни и цените на картите за транспорт.