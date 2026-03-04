Криминолог поема Столичния инспекторат

Криминолог с над 30 г. опит в областта на сигурността поема Столичния инспектора. Павлин Коджахристов е новият директор на инспектората, след като досегашния началник инж. Николай Неделков бе назначен за заместник-кмет по околната среда на мястото на Надежда Бобчева.

Павлин Коджахристов познава работата на инспектората - в последната една година той бе заместник-директор и е участвал пряко в организацията на контролната дейност на институцията. Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има ключова роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията, изтъкват от Столична община.

Отстраняването на Бобчева бе представено като част от новата структура на общината, но идва след тежките проблеми с обществените поръчки за отпадъците.

Като част от новата структура кметът Васил Терзиев днес обяви, че създава нов отдел - "Стратегически проекти". Звеното ще ръководи, координира и проследява изпълнението на ключовите инициативи, които определят дългосрочното развитие на столицата.

В списъка със стратегически проекти попадат:

• „Визия за Витоша“;

• „Град на децата: първите 7“ ;

• „Училището – сърцето на квартала“;

• „Паркинги“;

• „Минерални води“;

• „Зелен ринг“ .

"Стратегическите проекти имат пряко значение за бъдещето на нашия град. За да се реализират, е нужно постоянство, професионална координация и отговорност. Новата структура ни дава именно този инструмент – възможност София да се развива по ясен план и с фокус върху конкретни резултати“, счита Терзиев.