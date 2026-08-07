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Инспекторите по строежите вече записват с боди камери

Цели се обективност, повече прозрачност и ограничаване на замърсяването на столицата

07 Авг. 2026
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Инспекторите по строежите в столицата се обоудват с боди камери, подобно на полицейските патрули. Това съобщи Столичният инспекторат, който добавя, че въвежда и единна методология за контрол на строителните обекти в София. Боди камерите вече са раздадени на екипите на терен и целият процес по проверките се документира.

Целта е по-голяма прозрачност, по-ефективно установяване на нарушения, както и ограничаване на праха и замърсяването в града. Другите цели са обективност и проследимост на действията на инспекторите.

Новата методология въвежда единен стандарт за превантивен, текущ и последващ контрол, а проверките се планират и според риска от нарушения. При всяка от тях се следи за наличие на необходимите документи, за състоянието на строителната площадка, за чистотата на прилежащите улици и тротоари, за мерките срещу прах и шум, за измиването на ходовата част на строителната техника, за обезопасяването на товарите и за правилното транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.

От Инспектората отчитат и рекордни резултати от контролна дейност през първото полугодие - извършени са 3291 проверки на строителни обекти, като са съставени 1119 акта за административни нарушения. Само за юли и първите дни на август проверките са 522 (137 акта).

Сред най-честите нарушения са замърсяване на улиците от камиони с неизмита ходова част, разпиляване на земни маси и строителни материали, транспортиране на необезопасени товари, липса на необходимите документи за извозване на земни маси и замърсяване на пространствата около строителните площадки.

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Ключови думи:

Столичен инспекторат, строежи

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