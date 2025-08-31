Ново хапче обещава революция в лечението на високо кръвно

За пръв път от години учените обещават революционен скок в лечението на високо кръвно налягане, особено на случаи, в които то не се поддава на контрол - резистентна хипертония.

Лекарството баксдростат (baxdrostat) е разработка на "АстраЗенека" и е първото от нов клас медикаменти, за които медиците смятат, че ще променят "правилата на играта" за хората с високо кръвно. Препаратът потиска специфичен хормон - алдостерон, който е основната причина за резистентна хипертония.

В клинично изпитване баксдростат е тестван върху пациенти с високо кръвно, което е нелекувано или резистентно на лекарства, като успява да понижи кръвното налягане с около 10 mmHg в сравнение с плацебо. Резултатите от това изследване бяха представени на годишната конференция на Европейското дружество по кардиология в Мадрид.

Около четирима от всеки десет пациенти, приемащи лекарството, са достигнали здравословно ниво на кръвно налягане – което обикновено се счита за под 130 mmHg – в сравнение с по-малко от двама от всеки десет, приемащи плацебо. Преди това клинично изпитване, участниците не са успявали да овладеят състоянието си.

Проф. Брайън Уилямс от Университетския колеж в Лондон, който е ръководил проучването и е главен медицински директор на Британската сърдечна фондация, заяви, че „никога не е виждал нещо подобно“ и определи резултатите като „безпрецедентни“. „Намалението на средното кръвно налягане за 24 часа беше от 15 до 17 mmHg. Това е огромен ефект. Това би намалило риска от инсулт с около 40%, а от сърдечни заболявания - с около 25%“, коментира той пред "Телеграф".

Лекарството също така води до значително понижение дори по време на сън, което проф. Уилямс коментира като признак, че въздействието на лекарството е дълготрайно.

Пациентите са почувствали ползите в рамките на четири до 32 седмици – продължителността на проучването. Част от ползите са се запазили и осем седмици след спирането на лекарството.

Производителят "АстраЗенека" вече е в процес на получаване на регулаторно одобрение за лекарството, като британските медии съобщават, че на пазара във Великобритания то може да се появи още следващата година. За ЕС е необходимо разрешение от Европейската агенция по лекарствата.

Хормонът алдостерон помага да бъбреците да регулират солта и водата. Главното му действие е да увеличава обратната абсорбция на натрий в бъбреците и отделянето на калий. Има хипергликемичен ефект, т.е. повишава концентрацията на глюкоза в кръвта. Някои хора произвеждат прекалено много алдостерон, което се отразява на нивата на сол в кръвта и повишава кръвното им налягане. С възрастта това става все по-голям проблем. Новият медикамент блокира производството на този хормон и, според учените, така се справя с "главния виновник" за високото кръвно налягане.

Въпреки напредъка на медицината високо кръвно е най-важната предотвратима причина за преждевременна смърт в световен мащаб. „Около 50% от пациентите, които се лекуват в световен мащаб, не достигат препоръчителните цели на лечението, а това представлява стотици милиони хора", припомня проф. Уилямс.

Очаква се първоначално баксдростат да бъде лицензиран само за труднолечима (резистентна) хипертония, но в съответствие с най-новите клинични изпитвания приложението му може да бъде разширено, за да се превърне в „първостепенна“ опция в бъдеще, ако се окаже по-ефективен от другите лечения.

Пол Лийсън, професор по сърдечно-съдова медицина и кардиолог в Оксфордския университет, който не е участвал в проучването, коментира, че лекарството е „една от версиите на нова гама лекарства, които действат по различен начин и директно намаляват нивата на алдостерон“. „Намаляването на кръвното налягане с 5 до 10 mmHg е типичното, което бихме очаквали от всяко лекарство или интервенция, които използваме за контрол на кръвното налягане. Изпитването не тества дали лекарството намалява риска от сърдечен удар или инсулт, но бихме очаквали полза въз основа на това как влияе на кръвното налягане", обяснява той.