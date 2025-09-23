МЗ най-сетне започна подготовка за биомаркерите

Над пет месеца след приемането на бюджета, здравното министерство задейства необходимите стъпки за включване на биомаркери за ракови заболявания в покриваните от НЗОК дейности. За обществено обсъждане в съкратен 14-дневен срок са публикувани промени в наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, с която в нейните разпоредби се въвежда нова амбулаторна процедура за въпросните изследвания и се редактира една от съществуващите процедури. След приемането на тези промени, трябва да се сключи анекс към националния рамков договор между БЛС и НЗОК, изделията да бъдат включени в съответния списък за поемане от касата, да се определи спецификацията им и да се проведат преговори с производители и търговци на едро.

В бюджета на касата за тази година за пръв път бяха отпуснати 5 млн. лв. за въпросните изследвания, които се водят медицински изделия. По процедурите имаше много спорове, но те така и не тръгнаха, тъй като липсваха нормативните промени и анекса към националния рамков договор, които да направят възможно отпускането на тестовете за пациентите.

Биомаркерните изследвания са ключови за персонализирано/прецизно лечение на онкологични заболявания, тъй като идентифицират кои пациенти биха се повлияли от конкретно таргетно лечение. Поради това без тях пациентите нямат достъп до най-съвременните лечения на рак. У нас тази година за пръв път се отпускат средства за биомаркерни изследвания, като България единствена в ЕС не ги поема с публични средства. Цената им е от няколкостотин до няколко хиляди лв. и досега тя се поемаше по линия на пациентски програми на фармацевтичните компании, които имат интерес да ги осигурят, за да може да се ползва и съответното прицелно лечение.

След като бяха отпуснати 5 млн. лв., движение по въвеждането на биомаркерите не се видя. Напротив - в анекса към НРД между Българския лекарски съюз и НЗОК нямаше нищо по техен адрес, поради което група пациентски организации призоваха той да не се подписва. Междувременно се разбра, че лекарският съюз е бил категорично против темата да влиза за обсъждане при този анекс. Хората, които не могат да платят за изследването, остават без лечение или са принудени да се подложат на по-стари схеми на терапия на общо основание, като те се понасят много по-тежко от персонализираните методи за лечение, писаха тогава пациентските организации. Това, според тях, е една от основните причини България да е една от само две държави в ЕС с нарастваща смъртност от ракови заболявания.

Ако бъдат приети измененията за амбулаторните процедури, то ще стане възможно да се заплаща за тези медицински услуги на екипите, които ги осъществяват - един от големите проблеми на БЛС с идеята да се заплащат биомаркерите. Не е ясно обаче ще се постигне ли договорка за поемане от НЗОК на самите консумативи за изследванията, които са основната причина за високата им цена. Така накрая отново може да се окаже, че за пациентите изследването ще е непосилно скъпо.