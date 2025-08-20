Екзотичните зарази от комари са с рекорден подем в Европа

Европа преживява по-дълги и по-интензивни сезони на болести, пренасяни от комари, включително западнонилска треска и чикунгуня. Тези промени са причинени от климатични и екологични фактори като повишение на температурите, по-дълъг летен сезон, по-меки зими и промени във валежите, които са идеална среда за комарите и пренасяните от тях зарази.

Това предупреди днес в изявление Европейският център за превенция и контрол на заболяванията по повод днешния Световен ден на комара. Миналия месец тревога би по тези въпроси и Световната здравна организация.

"Европа навлиза в нова фаза - новото нормално е по-дълга, по-широко разпространена и по-интензивна циркулация на заразни болести, пренасяни от комари", коментира директорът на центъра Памела Ренди-Вагнер.

Комарът, който разпространява вируса чикунгуня (Aedes albopictus) или известен повече като тигров комар, вече е установен в 16 европейски държави и 369 европейски региона, докато само преди 10 години се срещаше в 114 региона. Известно е, че е засичан и в България (проф. Тодор Кантарджиев казва, че сме го внесли преди 20 г.), макар че у нас няма известни случаи на чикунгуня. Само тази година в Европа са засечени 27 огнища на чикунгуня, което е нов рекорд за континента. За пръв път локално заразяване (а не внесено отвън) е регистрирано в Елзас, Франция - удивително събитие за тази част на Европа, което само подчертава, че опасността превзема нови територии на север. Това е заболяването и заради което Китай отново налага строги противоепидемични мерки, които бяхме забравили след пандемията.

Разпространението на случаите на западнонилска треска в Европа също продължава да се променя, като всяка година се засича в нови и нови региони. Тази година за пръв път има заразени в италианските провинции Латина и Фрозиноне, както и в окръг Сълаж, Румъния. Освен това броят на случаите е най-големият от 3 години насам. У нас първият за годината случай на западнонилска треска вече е известен.

Експертите на Европейския център очакват случаите да продължат да се увеличават, като вероятно ще достигнат пикови стойности този и следващия месец.

ПРЕПОРЪКИ

Препоръките към хората, които живеят в засегнати райони, както и туристите, особено възрастните, децата и хората с отслабена имунна система, е да се пазят от ухапване от комар. Обичайните мерки са:

- да се носят дрехи, покриващи краката и ръцете, особено призори и вечер;

- да се поставят мрежи на прозорците и вратите;

- да се ползва репелент;

- да се ползват климатици и вентилатори.

Вече има ваксини срещу чикунгуня, но към момента медицината все още не разполага със защита срещу западнонилската треска.

СТАТИСТИКА

Към 13 август по данни на Европейския център осем европейски държави са докладвали 335 случая на западнонилска треска от локална зараза. Смъртните случаи са 19. Италия е най-засегната, с 274 случая. На следващо място са Гърция с 35 случая, Сърбия - 9, Франция - 7, Румъния - 6, Унгария - 2. Ние също сме в списъка, като с Испания имаме по един случай.

Франция е докладвала 111 случая на чикунгуня. В Италия са седем, най-вече свързани с огнища в южните и югоизточните райони. На континента няма известни смъртни случаи, но до този момент по света са установени над 240 000 случая на чикунгуня и 90 смъртни случая.

СИМПТОМИ

Западнонилската треска се проявява със следните симптоми:

главоболие

неразположение

треска

болки в мускулите

повръщане

обрив

умора

болка в очите

увеличени лимфни възли

Времето от ухапването до проявата на симптоми (инкубационният период) е от 3 до 14 дни. Подробна информация е публикувана на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести.

Около 80% от инфекциите при хората протичат без симптоми. Около 20% от заразените с вируса развиват заболяване – Западнонилска треска, което обикновено протича леко до умерено тежко, с грипоподобни симптоми. При по-малко от 1% от заболелите протичането е тежко и засяга нервната система (енцефалит, менингоенцефалит), предимно при хора в напреднала възраст и с придружаващи заболявания. Леталитетът при лица от рисковите групи достига до 17%.

Рискови фактори са напреднала възраст, високо кръвно налягане, диабет, бъбречни заболявания, алкохолизъм и др.

Чикунгуня е остро заразно заболяване, което се характеризира с внезапно начало, силни болки в големите стави, двувълново протичане, хеморагичен синдром, петнист обрив и доброкачествен изход, обясняват от РЗИ-Велико Търново на сайта си. Разпространено е в Танзания, Зимбабве, Мозамбик, ЮАР, Уганда и някои други страни в Африка и в Индия.

Инкубационният период е между 3 и 12 дни. Началото е внезапно с втрисане и повишаване на температурата до 39-40 градуса, силна адинамия (безсилие), болки по ставите и мускулите, особено в кръста. След 3-5 дневен период температурата се понижава, но след 1-2 дни отново се повишава. По кожата на тялото се появява едър петнист обрив и сърбеж. Тежките случаи протичат с кръвонасядания по кожата и видимите лигавици, понякога и с кухинни кръвотечения.