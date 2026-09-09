Децата ще имат по-лесен достъп до ядрено-магнитен резонанс

Две нови диагнози ще позволяват пациентите да се диспансеризират и в резултат на това да се наблюдават и да имат право на безплатни прегледи по НЗОК. Това е една от новостите в подписания днес Национален рамков договор, съобщи здравната каса. Новият НРД ще важи за следващите три години – 2026-2028 г. Влиза в сила от 1 септември.

Пациентите с мигрена ще могат да се диспансеризират при лекар със специалност Неврология. Така те ще бъдат наблюдавани и ще имат право на два прегледа при специалист годишно.

За пръв път ще се диспансеризират и пациенти с хронично бъбречно заболяване, като това ще става при общопрактикуващите лекари. Програмата по диспанеризация включва – 4 диспансерни прегледа годишно с оценка на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, артериално налягане и назначаване на широк набор от изследвания. Веднъж годишно ще се полага ехография на органите на отделителната система при нефролог.

С друг текст от договора педиатрите получават право да извършват имунизации и реимунизации от Имунизационния календар. Сега тази дейност се извършва само от личните лекари.

Още една важна новост има за децата – улеснява се достъпът на деца за извършване на „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ под обща анестезия – отпада изискването за съвместно заключение на специалиста по образна диагностика и лекаря по педиатрия при издаване на направленията за тези образни изследвания.

С НРД 2026 се въвежда и нова задължителна имунизация и реимунизация на деца срещу варицела.

Прави се и административно облекчение за пациентите, които сменят личния си лекар. Те вече ще бъдат включвани в листата на новия си лекар веднага и ще могат да започнат да ползват здравни услуги без забавяне.

По-лесно става подаването на жалби – премахва се срокът това да става в срок до 7 дни от установяване на някое от описаните основания за подаването им.

Както "Сега" писа, с новия НРД се въвежда за пръв път и възможност за преглеждане от разстояние. Тя ще е налична за пациенти, при които е налице документирана временна фактическа невъзможност по медицински причини да посетят кабинета на лекаря. Това ще обхваща лица, подлежащи на задължителна изолация/карантина, лица с временни двигателни увреждания и др. В този случай се дава възможност за предписване на необходимата терапия без извършване на физикален преглед, а чрез консултация и снемане на анамнеза от разстояние, според възможностите за комуникация. Регламентираната възможност е за период не повече от шест месеца от последния документиран преглед.

Още новости:

– въвеждат се две нови клинични пътеки. Едната е „Транзиторна исхемична атака“, като въвеждането ѝ се налага поради отчитане на немалък брой случаи по пътеката за исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза, които не изпълняват общоприетите критерии за нея. Другата е „Лечение на инфекции на пикочо-половата система“;

– създават се две нови амбулаторни процедури за съвременно лечение на невроендокринни тумори и простатен карцином: „Радионуклеидна терапия с тераностични радиофармацевтици при невроендокринни тумори“ и „Радионуклеидна терапия с тераностични радиофармацевтици при простатен карцином“;

– обособени са две нови клинични процедури за деца, при които е установена нужда от комплексно интензивно лечение;

– въвежда се амбулаторна процедура "Заместително лечение при вторични хипогамаглобулинемии при лица над 18-годишна възраст“ – показна за пациенти с вторичен имунодефицит, при които е налице хипогамаглобулинемия и съществува риск от сериозни последващи усложнения;

– има нов пакет за специализирана извънболнична медицинска помощ по „лицево-челюстна хирургия“;

– при някои дейности в болничната медицинска помощ има до 10% увеличение;

– всички цени на дейностите в специализираната извънболнична помощ са увеличени средно с 4,37%;

– всички дейности в първичната извънболнична медицинска помощ са увеличени средно с 4,48%.