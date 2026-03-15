43 общини получават 100 нови амбулатории

Според данни на Националното сдружение на общините в България 12% от населението на страната няма осигурен достъп до първична медицинска помощ. Това са предимно хора, които живеят в малки отдалечени градове и труднодостъпни села, за които наличието на лекар на място продължава да е лукс. За да промени тази тенденция, здравното министерство ще изгради 100 модерни амбулатории оборудвани със съвременна медицинска апаратура в 43 общини, предава "Нова телевизия".

Парите за тяхното изграждане са осигурени от Европа.

По данни на Националната здравноосигурителна каса в 7 от населените места в община Хисаря няма общопрактикуващ лекар. При нужда хората са принудени да пътуват до общинския център или пък да ходят до Пловдив. За две от селата общинската администрация е намерила решение. В тях ще бъдат изградени медицински кабинети със средства по Плана за възстановяване. Важно е да се уточни, че амбулаториите ще бъдат изградени от самите общини и ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на лекарите и медицинските сестри, които ще сключат договори с общините, за да работят в отдалечените райони.