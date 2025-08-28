Поне 19 души загинаха при масирана руска атака срещу Киев

Поне 19 души, сред които четири деца, са загинали в Киев, а над 45 са ранени, от които 10 деца, след руски удар с дронове и ракети. Поне десет души се издирват. Стотици обекти в шест района на столицата са получили повреди, сред тях има и жилищни сгради, детска градина, паркинг, офис сгради. Напълно унищожен е пететажен жилищен блок. Щети има по сградата на представителството на ЕС в Киев, сградата на "Британския съвет", склад на "Нова поща" и турския завод за производство на дронове Bayraktar.

29 август бе обявен за Ден на траур.

Украинската столица е била атакувана с ударни дронове и ракети от различни видове, каза шефът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от украинските медии.

Това е най-масираната руска атака срещу Украйна от началото на юли.

No peace: Russia hit Kyiv with a massive missile and drone strike today, killing at least 8 (including a child) and injuring up to 38.



Over 20 sites were damaged.



Homes, schools, offices, and cars.



Video: Moment of impact in Kyiv. 2 missiles hit a residential building. pic.twitter.com/z45apI3rgP — Clash Report (@clashreport) 28 август 2025 г.

Във Виницка област руската армия е атакувала критична инфраструктура. Има попадение в енергийни обекти, заради което над 60 000 души са без ток. Ударено е и депото за скоростните влакове Интерсити+.

По строящия се завод за дронове "Байрактар" са регистрирани две преки попадения, а производствените мощности са получили сериозни повреди. Това е вече четвъртият удар по завода за последните шест месеца. Това стана причина за разговор между украинския и турския президенти Зеленски и Ердоган.

В «Укрзализныце» опубликовали фото поезда «Интерсити», которое этой ночью разбомбили русские pic.twitter.com/q47LhDvBF7 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 28 август 2025 г.

Украинските ВВС съобщиха, че са били свалени 26 от изстреляните 31 ракети, както и 563 от 598 дрона.

"Ние очакваме реакцията на Китай на ставащото. Китай нееднократно призоваваше за неразширяване на войната и към прекратяване на огъня. Това не се случва заради Русия. Ние очакваме реакцията на Унгария. Смъртта на деца трябва да предизвиква по-големи емоции от всичко друго", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

”Снощи Русия започна втората по мащаб въздушна атака за цялата война, използвайки 600 дрона и 31 ракети. Целите? Не войници и оръжие, а жилищни райони в Киев. Под удара попаднаха пътнически влакове, офиси на мисиите на ЕС и Великобритания, както и мирни жители. Тези крещящи атаки застрашават мира, към който се стреми президентът Доналд Тръмп", заяви специалният представител на Тръмп по въпросите на Украйна Кийт Келог.

За разлика от Русия, която атакува жилищни сгради, въоръжените сили на Украйна продължават целенасочено да удрят по нефтопреработвателни заводи. "Минус 21% от производството през август", написа командващият Силите за безпилотни системи Робърт Бровди - Мадяр. Той добави, че тази нощ производството на гориво е паднало още с 4.7%. Бяха ударени Новокуйбишевският завод в Самарска област с мощност 7 млн.тона нефт годишно /2.5% от общия обем/ и Афипският в Краснодарския край - 6.25 млн. тона /2.2% от общия обем/.

Между тем, в Самарской области уже рассвет.



Вайбы Новокуйбышевского НПЗ - одного из крупнейших на россии. pic.twitter.com/ER6qFmQ1Lt — Alexander Kovalenko (@zloy_odessit) 28 август 2025 г.