Поне 18 души загинаха при масирана руска атака срещу Киев

Поне 18 души, сред които четири деца, са загинали в Киев, а над 45 са ранени, от които 10 деца, след руски удар с дронове и ракети. Поне седем души се издирват. Стотици обекти в шест района на столицата са получили повреди, сред тях има и жилищни сгради, детска градина, паркинг, офис сгради. Напълно унищожен е пететажен жилищен блок. Щети има по сградата на представителството на ЕС в Киев, сградата на "Британския съвет", склад на "Нова поща" и турския завод за производство на дронове Bayraktar.
29 август бе обявен за Ден на траур.
Украинската столица е била атакувана с ударни дронове и ракети от различни видове, каза шефът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от украинските медии.
Това е най-масираната руска атака срещу Украйна от началото на юли.
No peace: Russia hit Kyiv with a massive missile and drone strike today, killing at least 8 (including a child) and injuring up to 38.— Clash Report (@clashreport) 28 август 2025 г.
Over 20 sites were damaged.
Homes, schools, offices, and cars.
Video: Moment of impact in Kyiv. 2 missiles hit a residential building. pic.twitter.com/z45apI3rgP
Във Виницка област руската армия е атакувала критична инфраструктура. Има попадение в енергийни обекти, заради което над 60 000 души са без ток. Ударено е и депото за скоростните влакове Интерсити+.
В «Укрзализныце» опубликовали фото поезда «Интерсити», которое этой ночью разбомбили русские pic.twitter.com/q47LhDvBF7— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 28 август 2025 г.
Украинските ВВС съобщиха, че са били свалени 26 от изстреляните 31 ракети, както и 563 от 598 дрона.
"Ние очакваме реакцията на Китай на ставащото. Китай нееднократно призоваваше за неразширяване на войната и към прекратяване на огъня. Това не се случва заради Русия. Ние очакваме реакцията на Унгария. Смъртта на деца трябва да предизвиква по-големи емоции от всичко друго", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.
The terrorist state of russia has been consistently targeting civilians. As of 9:00 a.m., eight people, including a child, are known to have been killed by russian attacks on Kyiv.— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) 28 август 2025 г.
There may still be people trapped under the rubble. 45 people have been injured. pic.twitter.com/tbtpEhG6zw
За разлика от Русия, която атакува жилищни сгради, въоръжените сили на Украйна продължават целенасочено да удрят по нефтопреработвателни заводи. "Минус 21% от производството през авгяст", написа командващият Силите за безпилотни системи Робърт Бровди - Мадяр. Той добави, че тази нощ производството на гориво е паднало още с 4.7%. Бяха ударени Новокуйбишевският завод в Самарска област с мощност 7 млн.тона нефт годишно /2.5% от общия обем/ и Афипският в Краснодарския край - 6.25 млн. тона /2.2% от общия обем/.
Между тем, в Самарской области уже рассвет.— Alexander Kovalenko (@zloy_odessit) 28 август 2025 г.
Вайбы Новокуйбышевского НПЗ - одного из крупнейших на россии. pic.twitter.com/ER6qFmQ1Lt
Самара прямо сейчас.— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 28 август 2025 г.
4 часа с момента атаки pic.twitter.com/FOi8lzz6t8