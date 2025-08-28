Медия без
Поне 18 души загинаха при масирана руска атака срещу Киев

Над 45 са ранените, сред които има и деца

28 Авг. 2025Обновена
Цял вход бе разрушен след руската ракетна атака срещу Киев
Поне 18 души, сред които четири деца, са загинали в Киев, а над 45 са ранени, от които 10 деца, след руски удар с дронове и ракети. Поне седем души се издирват. Стотици обекти в шест района на столицата са получили повреди, сред тях има и жилищни сгради, детска градина, паркинг, офис сгради. Напълно унищожен е пететажен жилищен блок. Щети има по сградата на представителството на ЕС в Киев, сградата на "Британския съвет", склад на "Нова поща" и турския завод за производство на дронове Bayraktar.

29 август бе обявен за Ден на траур.

Украинската столица е била атакувана с ударни дронове и ракети от различни видове, каза шефът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от украинските медии.

Това е най-масираната руска атака срещу Украйна от началото на юли.

Във Виницка област руската армия е атакувала критична инфраструктура. Има попадение в енергийни обекти, заради което над 60 000 души са без ток. Ударено е и депото за скоростните влакове Интерсити+.

Украинските ВВС съобщиха, че са били свалени 26 от изстреляните 31 ракети, както и 563 от 598 дрона.

"Ние очакваме реакцията на Китай на ставащото. Китай нееднократно призоваваше за неразширяване на войната и към прекратяване на огъня. Това не се случва заради Русия. Ние очакваме реакцията на Унгария. Смъртта на деца трябва да предизвиква по-големи емоции от всичко друго", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

За разлика от Русия, която атакува жилищни сгради, въоръжените сили на Украйна продължават целенасочено да удрят по нефтопреработвателни заводи. "Минус 21% от производството през авгяст", написа командващият Силите за безпилотни системи Робърт Бровди - Мадяр. Той добави, че тази нощ производството на гориво е паднало още с 4.7%. Бяха ударени Новокуйбишевският завод в Самарска област с мощност 7 млн.тона нефт годишно /2.5% от общия обем/ и Афипският в Краснодарския край - 6.25 млн. тона /2.2% от общия обем/.

 

 

