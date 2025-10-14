SpaceX успешно тества Starship

Ракета Starship на компания SpaceX направи успешен 11-и тестови полет. Дългосрочната цел на Илон Мъск е ракетата Starship да транспортира хора и товари до Марс, а вариантът Starship HLS е избран от НАСА да бъде човешкият модул за кацане на Луната.

SpaceX уточнява, че Starship е стартирал около 2.25 българско време от площадка, разположена в Тексас. Няколко минути по-късно от него се отдели ускорителя Super Heavy, който успешно се е приводнил в Мексиканския залив.

Час по-късно прототипът на кораба Starship успя да се приводни в Индийския океан. По време на изпитателния полет корабът отново изведе осем сателитни симулатора на комуникационната система Starlink от товарното си отделение.

По-рано ръководителят на компанията SpaceX Илон Мъск заяви, че в края на 2026 г. ще изстреля Starship с хуманоидния робот Optimus до Марс. От готовността на Starship зависи кога човечеството ще се завърне на Луната в рамките на третата фаза от проекта Artemis. Очаква се догодина през пролетта да бъде осъществен полет с хора на борда до орбитата на Луната. Пътуването до Луната ще се осъществи с ракетата Space Launch System (SLS) и космическия кораб „Орион“. SLS e разработка на Boeing и Northrop Grumman, а „Орион“ - на Lockheed Martin