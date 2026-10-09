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Земетресение от 7.7 по Рихтер удари Панама

Обявена е опасност от цунами за 10 държави

09 Окт. 2026Обновена
Столицата Панама, снимана по-рано днес преди земетресението.
ЕПА/БГНЕС
Столицата Панама, снимана по-рано днес преди земетресението.

Много силно земетресение с магнитуд 7.7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Панама днес, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от БТА. Първоначалната информация бе за магнитуд 8.0, но беше коригирана. След труса американските служби за предупреждение за цунами обявиха опасност от мощни вълни по крайбрежието на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико в рамките на следващите три часа. Предупреждение бе издадено и за Хаваите.

Епицентърът е бил на около 14 км югозападно от селището Питалоса Ариба и около 200 км югозападно от столицата Панама. Дълбочината е била около 10 км. Малко по-късно е последвало второ земетресение с магнитуд 6.0.

Трусът е бил усетен и в столицата Панама, където сградите са се разлюлели. Към момента все още няма потвърдени данни за разрушения и загинали.

 

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