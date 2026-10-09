Земетресение от 7.7 по Рихтер удари Панама

Много силно земетресение с магнитуд 7.7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Панама днес, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от БТА. Първоначалната информация бе за магнитуд 8.0, но беше коригирана. След труса американските служби за предупреждение за цунами обявиха опасност от мощни вълни по крайбрежието на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико в рамките на следващите три часа. Предупреждение бе издадено и за Хаваите.
Епицентърът е бил на около 14 км югозападно от селището Питалоса Ариба и около 200 км югозападно от столицата Панама. Дълбочината е била около 10 км. Малко по-късно е последвало второ земетресение с магнитуд 6.0.
Трусът е бил усетен и в столицата Панама, където сградите са се разлюлели. Към момента все още няма потвърдени данни за разрушения и загинали.
WATCH: A powerful earthquake with a preliminary magnitude of 8.0 struck Panama, causing panic and prompting a precautionary evacuation of the San Miguelito Metro station. Authorities are assessing the damage. pic.twitter.com/TsmkfXAqF0— Breaking911 (@Breaking911) 9 октомври 2026 г.