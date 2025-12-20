Русия прекратява военното споразумение с България

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Правителството на Русия е разрешило на Министерството на отбраната да прекрати действащите военни споразумения с България и още десетина държави от НАТО.

Решението е публикувано в официалния руски правителствен портал за правни актове.

През 1992 г. Русия и България подписват въпросния Договор за приятелски отношения и сътрудничество, който полага основите на новите двустранни отношения след края на Студената война, включително в сферата на отбраната.

Москва пристъпва и към прекратяване на редица други международни военни договори, подписани в периода 1992–2002 г. Сред засегнатите държави са Германия, Полша, Норвегия и още редица западни страни, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Сред първите анулирани споразумения са с Германия (подписано на 13 април 1993 г.), Полша (7 юли 1993 г.) и Норвегия (15 декември 1995 г.), всички сключени в Москва.

Процесът на прекратяване обхваща и договорите за двустранно военно сътрудничество с Румъния (28 март 1994 г.), Дания (8 септември 1994 г.), Великобритания и Северна Ирландия (18 март 1997 г.), Нидерландия (18 юни 1997 г.), Хърватия (18 декември 1998 г.), Белгия (19 декември 2001 г.) и Чехия (16 април 2002 г.).