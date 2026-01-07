Русия изпрати подводница при танкера, преследван от САЩ

Русия е изпратила подводница и „други военноморски сили“ за съпровождане на петролния танкер Bella 1, който е преследван в Атлантическия океан от Бреговата охрана на САЩ. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официален представител.

Според данни от системата за автоматична идентификация на кораби (AIS), в момента танкерът се намира на около 300 мили южно от Исландия.

По информация на CBS News, САЩ планират да прехванат танкера. Телевизията отбелязва, че остава неясно дали плановете на американската Брегова охрана са се променили, след като за съпровождане на танкера са били изпратени руски военноморски сили.

На 20 декември Бреговата охрана на САЩ се е опитала да задържи в Карибско море танкера Bella 1, плаващ под панамски флаг и насочващ се към Венецуела. Корабът е бил включен в санкционни списъци заради превоз на ирански петрол. Както отбелязва The Wall Street Journal, към момента корабът е празен.

Екипажът, състоящ се от граждани на Русия, Украйна и Индия, е отказал да се подчини на изискванията на американската Брегова охрана и е променил курса, след което американските военни са започнали преследване. При опит да се измъкнат от преследването, членовете на екипажа са нарисували руския флаг на борда на танкера. Няколко дни след инцидента корабът е бил преименуван на Marinera и вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.

По информация на The New York Times, правителството на Руската федерация е изпратило на САЩ официална дипломатическа нота с искане да бъде прекратено преследването на танкера. Искането е било изпратено до Държавния департамент и до Съвета за национална сигурност на Белия дом късно вечерта на 31 декември. Въпреки това САЩ са продължили преследването на танкера.