Повече от 300 души от полицията в Лондон признаха, че са масони

Повече от 300 служители на лондонската полиция са декларирали участието си в масонски ложи или други "йерархични асоциации", след като миналия месец властите са ги задължили да го направят, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА. Те се позовават на съдия от Върховния съд на Великобритания.

През декември полицията в британската столица обяви, че членството в масонски ложи или подобни организации ще бъде добавена към политика ѝ за деклариране на членство в асоциации. Това означава, че полицейските служители и друг вид персонал са задължени да декларират "минали или настоящи" членства в организации, които са "йерархични, имат поверително членство и изискват от членовете си да се подкрепят и защитават взаимно".

Мярката накара организациите, представляващи масоните в Англия, Уелс, на остров Ман и Нормандските острови, да предприемат законови действия във Върховния съд срещу решението на полицията, като организациите твърдят, че мярката е дискриминационна спрямо масоните.

Миналия месец Обединената велика ложа на Англия, действаща и от името на Ордена на жените масони и Почетната братска организация на древните масони, заяви, че иска съдебна забрана, която да суспендира на политиката до решението на съда за изхода от обжалването.

В съдебно разпореждане от 2 януари, което беше публикувано вчера, съдия Чембърлейн заяви, че въпросът дали да се издаде съдебна забрана ще бъде решен от съдия без изслушване тази седмица. "Оспорваното решение има за цел да наложи изискване за разкриване на участието в масонски и други сдружения. Изискването влиза в сила с незабавно", заяви той.

"Следователно е важно въпросът за временната мярка да бъде решен сравнително бързо. Въпреки това на този етап няма спешна нужда от незабавна временна мярка, като се има предвид, че около 300 полицейски служители и членове на персонала вече са декларирали участието си в масонски и други йерархически организации", подчерта той.

Случващото се в Лондон става на фона на дългогодишни опити в България за осветяване на участието в масонски ложи на хора от властта, особено в съдебната власт. Там дори за момент бе вкаран текст в закона, но на практика членството си остана възможна тайна. За членството в ложи в полицията пък дори и не се повдига въпроса.