Porsche планира инвестиционен фонд за отбрана

Porsche Automobil Holding SE се насочва към инвестиции в отбранителния сектор, след като холдинговата компания намали прогнозата си за печалбата за цялата година поради настоящите предизвикателства в автомобилния сектор, предава The Wall Street Journal.

Компанията, която се контролира от семействата Porsche и Piëch, очаква по-нисък принос от ключовите си инвестиции в автомобилните производители Volkswagen и Porsche.

Porsche ще създаде платформа заедно с неназовани партньори, която ще инвестира в стартиращи компании в сектора на отбраната, пише Bloomberg. Компанията също така премахва предишното изискване инвестициите да имат не само военни, но и граждански приложения. "Нашата цел е да увеличим ангажимента си в отбранителния сектор и свързаните с него индустрии, като същевременно запазим основния фокус върху мобилността и индустриалните технологии", заяви председателят Ханс Дитер Пьоч.

Автомобилната империя на фамилията има дълга история на гражданско-военни дейности. Volkswagen оперира съвместно предприятие с Rheinmetall AG за производство на военни превозни средства, а Porsche SE миналата година инвестира десетки милиони евро в мюнхенската компания за дронове Quantum Systems.

Основателят на спортните автомобили Фердинанд Порше е участвал в разработването на танкове за нацистка Германия. Той проектира Beetle, използван като основа за военни превозни средства, произвеждани от Volkswagen по време на Втората световна война. По-късно компанията произвежда Volkswagen Type 181, известен като "The Thing", за армията на Западна Германия и за цивилни клиенти във Великобритания и САЩ.

Volkswagen и Porsche наскоро намалиха финансовите си очаквания за годината, тъй като печалбите понасят тежък удар заради американските мита, заедно с предизвикателствата в индустрията, включително засичащия се пазар на електрически превозни средства, по-строгите регулации за въглеродните емисии и дългогодишните предизвикателства в Китай, където интензивната конкуренция предизвика ценова война.

На този фон Porsche очаква между 1,6 милиарда и 3,6 милиарда евро. Преди това прогнозата беше за 2,4 милиарда до 4,4 милиарда евро.