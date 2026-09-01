Германия официално обвини Русия за атаката на летище Лайпциг

Германия официално обвини Русия и руското военно разузнаване (ГРУ) за атаката с дронове и експлозиви на летище Лайпциг/Хале на 4 август. Това стана на брифинг на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт и външния министър Йохан Вадефул.

На 4-ти август вечерта дрон, зареден с експлозиви и снабден с механизъм за детонация, беше открит вечерта в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале, между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите. Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма Ди Ейч Ел, който не беше успял да кацне поради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като "сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура".

The German government is expected to declare today that Russia was behind the drone incident in Leipzig, with German officials set to announce later this afternoon that the investigation has indeed found links to Russian intelligence.



The explosive-laden drones were found near… pic.twitter.com/0Yn9Nrplqg — OSINTdefender (@sentdefender) 1 септември 2026 г.

Веднага след като официално обвини руското ГРУ във вторник, Германия обяви и нови ограничителни мерки. Външният министър заяви, че Берлин прекратява споразумението, уреждащо дейността на „Руския дом“ в Берлин. Освен това германското правителство реши да затвори Генералното консулство на Русия в Бон до 18 септември. Германия също така ще затегне контрола при влизане в страната за руски граждани. Същевременно руският посланик беше извикан във външното министерство на Германия.

Вътрешният министър Добринт заяви, че извършителите и организаторите на атаката са действали „по заповед на руски държавни структури“. „Работим с предположението, че Германия е цел за по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия“, каза той, добавяйки, че Москва е „готова да нанесе по-сериозни щети“.

Министърът на външните работи също обвини Русия, заявявайки, че „руското ръководство умишлено е решило допълнително значително да влоши и без това изключително обтегнатите ни отношения“. Според него Германия възнамерява да затрудни Русия да извършва по-нататъшни „хибридни операции“ в страната и в цяла Европа.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 1 септември 2026 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз стои в пълна солидарност с Германия след хибридната атака на летище „Лайпциг“.

Фон дер Лайен съобщи, че тази сутрин е разговаряла с германския канцлер Фридрих Мерц, с когото е обсъдила инцидента. „Уверих го, че ЕС стои в пълна солидарност с Германия пред лицето на тази атака от страна на Русия“, заяви тя.

Председателят на ЕК сподели още, че утре ще обсъди темата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпросът, включително възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Русия, ще бъде подготвен от министрите на външните работи на ЕС на предстоящата им среща под ирландското председателство.

От своя страна Рюте заяви, че Алиансът стои в пълна солидарност с Германия след определената от него като руска хибридна атака в Лайпциг на 14 август.

Генералният секретар на НАТО също е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц и подчерта, че според него доказателствата за руската отговорност са ясни. „НАТО стои в пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август. Доказателствата са ясни“, заяви Рюте.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) 1 септември 2026 г.

Той приветства и мерките, обявени от германското правителство в отговор на инцидента.

По думите му НАТО ще продължи да засилва способностите си за възпиране и отбрана на всички държави членки срещу всякакви заплахи, включително „злонамерени действия“ като тези, наблюдавани в Лайпциг и на други места в рамките на Алианса.

Външните министрите на ЕС ще обсъдят следващите стъпки във вторник вечер и в сряда по време на срещата си в Ирландия, заяви полският външен министър Радослав Шикорски.

"Полша стои твърдо зад всеки съюзник, атакуван от хибридната война на Русия", каза Сикорски и също изрази солидарност с Германия.

Няколко лидери на ЕС също излязоха с позиции. Шведският президент Улф Кристершон казва, че утре ще председателства заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм на инцидента.

Литовският президент Гитанас Науседа също казва, че е уверил канцлера на германия Фридрих Мерц от Вилнюс в "пълната солидарност".

"Финландия е напълно солидарна със своя съюзник Германия след руската хибридна атака в Лайпциг", заяви финландският президент Александър Стуб.

"Знаем руския план. Той се опитва да ни сплаши, да подкопае решимостта ни и желанието ни да подкрепим Украйна в защитата ѝ срещу руската инвазия. Няма да успее", каза Стуб.