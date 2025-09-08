Франция остана без правителство

Френският парламент свали правителството на премиера Франсоа Байру само след девет месеца на поста, оставяйки президента Еманюел Макрон да търси наследник и хвърляйки страната в нова политическа криза, предава БГНЕС.

Байру, който е на поста само от девет месеца, изненада дори съюзниците си, като свика вот на доверие, за да сложи край на продължителната патова ситуация относно бюджета му за строги икономии, който предвижда почти 44 милиарда евро икономии от разходи за намаляване на дълга на Франция.

Байру, първият премиер в историята на съвременна Франция, свален с вот на доверие, а не с вот на недоверие, ще подаде оставка във вторник сутринта. При гласуването 364 депутати гласуваха, че нямат доверие в правителството, докато само 194 му дадоха доверие. „В съответствие с член 50 от конституцията, премиерът трябва да подаде оставка на правителството си“, каза председателят Яел Браун-Пиве.

Байру е шестият премиер при Макрон от избирането му през 2017 г., но петият от 2022 г. насам. Свалянето на Байру създава на френския държавен глава ново вътрешно главоболие в момент, когато той ръководи дипломатическите усилия по войната в Украйна. Но защитавайки решението си да свика високорисков вот на доверие, Байру заяви пред парламенат: „Най-големият риск беше да не се направи такъв, да се оставят нещата да продължат без нищо да се променя... и да се продължи както обикновено.“ Описвайки купчината дългове като „животозастрашаваща“ за Франция, Байру каза, че правителството му е представило план, така че страната да може „след няколко години да избегне неумолимата вълна от дългове, която я залива“. „Имате силата да свалите правителството“, но не и „да заличите реалността“, каза Байру на депутатите в обречен последен опит да спаси правителството си преди гласуването.