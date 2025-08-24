"British Airways" свали пътници заради екстремни жеги

Pixabay Промяната във въздушното налягане вследствие на високи температури означава, че самолетът се нуждае от повече гориво, за да достигне оптималната височина.

"British Airways" е свалил няколко пътници преди излитане, след като самолетът, на който са били, се оказал твърде тежък. Тази абсурдна случка е станала на 11 август, когато летателната машина BA Embraer ERJ-190 е имала полет от летище "Америго Веспучи" във Флоренция до летище "Лондон Сити", съобщават британски медии.

"Няколко пътници е трябвало да бъдат свалени от самолета преди излитане поради „екстремни температури, влияещи на въздушното налягане“, потвърждават от "British Airways".

„Поради уникалния характер на летището с къса писта, екстремните температури влияят на въздушното налягане, така че теглото на самолета трябва да бъде намалено“, се казва в изявление на авиокомпанията. „Съжаляваме за причиненото неудобство на нашите клиенти. Нашите екипи работиха усилено, за да ги закарат до местоназначението им възможно най-бързо“, добавят от авиокомпанията.

Британският вестник The Sun съобщи, че около 20 пътници са слезли от борда, преди самолетът да може да излети.

Според изданието, екстремната жега в Италия по това време се е повишила до около 35°C, което е направило самолета „по-малко плътен“. „Пилотът каза, че хората е трябвало да слязат заради изключителната жега“, каза пред The ​​Sun една от отстранените пътнички. „Беше около 35 градуса и се нуждаеха от допълнително гориво, за да работи двигателят ефективно.“

Промяната във въздушното налягане вследствие на високи температури означава, че самолетът се нуждае от повече гориво, за да достигне оптималната височина.

На свалените пътници е бил предложен следващия наличен полет и са им били осигурени хотелско настаняване и транспорт.