50-годишната Криста Пайк е в съзнание и разговаря близо седмица след неуспешния опит за екзекуцията ѝ. Тя продължава да получава необходимите медицински грижи, съобщава WSMV. Адвокатите ѝ определят възстановяването като „безпрецедентно от медицинска гледна точка“.

Пайк е трябваше да бъде екзекутирана чрез смъртоносна инжекция, но е оцеля след две дози пентобарбитал. Жената бе хоспитализирана и поставена на апаратна вентилация.

Адвокатите ѝ са подали спешно искане за спиране на екзекуцията. Медиите отбелязват, че засега не е ясно дали щатът Тенеси ще може да предприеме нов опит за изпълнение на смъртната присъда.

Пайк трябваше да бъде екзекутирана за убийство, извършено през 1995 г.