Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Американката, преживяла два опита
за екзекуция, дойде в съзнание

Днес, 07:13
Криста Пайк
Криста Пайк

50-годишната Криста Пайк е в съзнание и разговаря близо седмица след неуспешния опит за екзекуцията ѝ. Тя продължава да получава необходимите медицински грижи, съобщава WSMV. Адвокатите ѝ определят възстановяването като „безпрецедентно от медицинска гледна точка“.

Пайк е трябваше да бъде екзекутирана чрез смъртоносна инжекция, но е оцеля след две дози пентобарбитал. Жената бе хоспитализирана и поставена на апаратна вентилация.

Адвокатите ѝ са подали спешно искане за спиране на екзекуцията. Медиите отбелязват, че засега не е ясно дали щатът Тенеси ще може да предприеме нов опит за изпълнение на смъртната присъда.

Пайк трябваше да бъде екзекутирана за убийство, извършено през 1995 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Криста Пайк, екзекуция

Още новини по темата

Иран екзекутира журналист, подкрепил протестите през 2017 г.
12 Дек. 2020

Иран подготвя екзекуцията на шведски учен
02 Дек. 2020

Иран осъди на смърт шпионин на ЦРУ, помогнал за убийството на Солеймани
09 Юни 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки