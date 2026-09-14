Училищният звънец бие за над 700 000 ученици

Над 700 000 ученици в 2322 училища в страната посрещат днес новата учебна 2026/27 година. За над 55 000 ученици днешният 15-и септември е особено специален - те ще прекрачат училищния праг за първи път. Други около 50 000 дванадесетокласници пък започват своята последна година в училище.

В класните стаи ги очакват над 92 000 педагогически специалисти, от които повече от 20 000 работят в детските градини, показват данни на МОН. Оттам отбелязват, че сред положителните тенденции в системата през последните години е постепенното й подмладяване - близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

Тази година училищата посрещат учениците и с повече възможности за учене чрез практика и експерименти. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще започнат работа в държавни и общински училища и в центрове за специална образователна подкрепа. В обособените STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи се очаква учениците да работят по проекти, да експериментират и да свързват знанията от различни учебни предмети. Инвестицията от над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да промени и самата среда, в която децата учат - от класна стая, в която основно слушат и запомнят, към пространство, в което могат да изследват, създават и намират решения.

През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да може учебната година да започне при по-добри условия за учениците и учителите. В отделни училища обаче ремонтните дейности още продължават.

Зад граница

Училищният звънец днес прозвучава и далеч от България. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започва за близо 40 000 деца. За тях училището е не само място за знания, но и един от начините да запазят връзката с българския език и култура.

Бъдете любопитни

"Бъдете любопитни", обърна се просветният министър към учениците. "Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате", насърчи ги той. Министърът благодари на учителите, чиито ежедневни усилия често остават невидими, и ги призова да търсят разговор с родителите.