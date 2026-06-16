Оценките на университетите ще се преизчислят по нова методика

Оценките на университетите по приключилите процедури за акредитация ще бъдат преизчислени по нова методика, без да е необходимо висшите училища и научните организации да извършват каквито и да било действия. Това е записано в преходните и заключителни разпоредби на новата Методика за оценка на висшите училища, предложена от Националната агенция за оценяване и акредитация и обнародвана в "Държавен вестник" на 12 юни.

Както "Сега" писа, оценката на университетите попадна в сложна правна ситуация, след като ВАС отмени на 1 април старата методика от 2024 г. Ректори коментираха, че това е прецедент и се чудеха какво ще се случи с приключилите, текущите и бъдещите процедури, както и дали акредитационните процедури, извършвани по незаконна методика, в действителност са законни. Казусът съвсем се заплете през май, когато от НАОА да обжалваха въпросното съдебно решение пред 5-членен съвет на ВАС - на фона на пуснат от Агенцията на 23 март проект на нова методика, включващ компонент, който да отразява приноса на висшите училища за развитието на професионалното направление в условията на конкурентна среда.

Сега става ясно, че въпросната нова методика е факт и отменя старата. В едномесечен срок Акредитационният съвет на НАОА ще предприеме действие за преизчисляване на дадените оценки по приключилите процедури за акредитация, съобразно правилата на новата методика, без да е необходимо висшите училища и научните организации да извършват каквито и да било действия. "При преизчисляването оценките могат да бъдат запазвани или завишавани, но не и намалявани", е записано още в нея.

Новата методика ще се прилага за процедурите за програмна акредитация, провеждани през четиригодишния акредитационен цикъл 2024-2027 г. От това излиза, че тя има временен характер - да се спаси ситуацията. И се повдига въпросът за ефекта и качеството на цялостната реформа от 2020 г., когато програмната акредитация на университетите започна да се провежда едновременно за дадено професионално направление във всички университети, които го предлагат, вместо поотделно.

От Съвета на ректорите също призоваха за приемане на специално валидиращо законодателство, което би било разумен юридически изход при толкова сложна ситуация. Оттам обаче подложиха на сериозни критики и новата методика. Според Съвета тя не гарантира обективна оценка на качеството на обучението в университетите, санкционира висшите училища с по-благоприятна учебна среда (по-малки групи), превръщайки "мащаба" в самоцел и придава необосновано тежест на резултатите в научната дейност на академичния състав, вместо на качеството на обучение.