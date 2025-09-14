Медия без
Новата учебна година започна за 716 000 деца

Първокласниците през 2025/26 г. са 55 000

15 Септ. 2025Обновена
Илияна Димитрова
Над 2300 училища в страната отвориха днес врати, за да посрещнат новата 2025/26 учебна година.

За първи път училищния праг прекрачиха над 55 000 първокласници. А общият брой на учениците от първи до дванадесети клас е 716 000.

Денят е празничен и за 95 500 педагогически специалисти, които работят в детските градини и в училищата. 74 000 от тях са в училищата, а около 20 000 - в детските градини.

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри новата учебна година в две училища. В 9:30 ч. той посети 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" в столичния квартал Изток, а след това от 10:30 часа бе гост на 200. ОУ "Отец Паисий" в село Лозен. По-късно през деня, от 14:30 часа, министърът ще участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив, където ще разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището. 

В приветствието си по повод 15-ти септември министър Вълчев пожела на учениците да са мотивирани, на учителите - да направят децата знаещи, можещи и добри хора, а на родителите - да вярват на учителите и да възпитават в уважение към тях децата си.

"Усилването на възпитателната функция на училището е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Една голяма част от проблемите в обществото ни днес са функция именно на отслабената възпитателна функция", коментира Вълчев и по БНТ. По думите му системата за санкциониране на учениците не работи добре, а учителите се въздържат от налагане на забележки.

Един от основните проблеми според него остава използването на телефоните в клас, затова и с предложените промени в училищния закон се предвижда учителите да могат да налагат забележки за това много по-лесно - като нанасяне на оценка. "Телефоните ще могат да бъдат използвани за учебни цели, при медицински нужди. И в момента училищата по свои правила организират неизползването на телефони - не е задължително събирането им, но учениците не трябва да ги ползват. Учителите трябва да имат възможност да ги санкционират, ако нарушават правилата. Училищата са спокойни, че ще могат да организират това и да събират телефоните по веднъж на ден, а не преди всеки час", заяви той. 

226 училища в страната работят на две смени, а в столицата техният брой е 80, стана ясно още от думите на министъра. През новата учебна година приоритет ще е работата по новите учебни програми, посочи още той.

 

17 септември в София - присъствен, като всяко училище ще реши дали се да учи, или не

Училищата сами ще решават дали да се учи на празника на София 17 септември, коментира днес кметът на Столична община Васил Терзиев. По думите му 17 септември ще бъде присъствен, а дали ще бъде учебен, или неучебен ден, ще е решение на педагогическия съвет на всяко едно училище. "Това е, което преценихме за най-удачно през тази година", каза Терзиев и посочи, че от 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ са решили да бъде присъствен неучебен ден.

В София в класните стаи днес влязоха 145 000 деца, сред тях и 12 000 първокласници. Столичният кмет отбеляза, че столицата има достатъчно богата програма, за да може децата да прекарат деня по различен начин и да научат нещо за София, не в класната стая. "Оставили сме на преценката, както казах, на различни педагогически съвети как точно да протече денят, но ще бъде присъствен", добави той. 

Десислава Желязков, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община, обясни, че програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си – педагогическите съвети, да вземат информирано решение. "В Закона за предучилищното и училищното образование освен министъра и кмета, е предвидено, че всеки директор на училище може да обяви до 3 дни за неучебни, но присъствени, така че тази година сме оставили възможността на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят децата, ако бъде обявен само неучебен ден и не се организира някаква програма в училищата", уточни тя. 

 

