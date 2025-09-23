МОН не може да намери доставчик на електрически автобуси

Училища в страната имат нужда от общо 621 училищни автобуса. Това се разбира от отговор на просветния министър Красимир Вълчев на въпрос на депутата Димитър Гюрев от "Възраждане". Той пита дали и кога ще бъде подменен автобусът, превозващ деца от околните села до основно училище "Л. Каравелов" в село Бяла река, общ. Първомай, в което те учат.

Депутатът обяснява, че автобусът, който превозва не само ученици от околните села, но и деца в детската градина в селото, е амортизиран. На шофьора му всяка сутрин се налагало да запали автобуса поне час по-рано, за да може да повиши налягането в системата за въздух, за да функционира правилно отварянето на вратите, спирачките и другите системи. "Постоянно се налага да се правят ремонти, защото детайлите са остарели поради сериозната амортизация. Виждат се и следи от корозия по каросерията", казва народният представител.

От МОН обясняват, че при тях не е постъпвало искане от основно училище "Л. Каравелов" в село Бяла река за нов училище автобус, но от община Първомай има такова от декември 2021 г. - за предоставяне на 2 автобуса - 2 броя с по 16 места 2 броя с по 22 места (един от които за училището в село Бяла река).

За последен път комисията в МОН е разглеждала и разпределяла училищни автобуси с 22 места в средата на 2021 г., като от тогава досега не са били налични моторни превозни средства с 16 или 22 места, поради което исканията за предоставяне на такива автобуси не са били разглеждани от комисията, отговарят от министерството.

"МОН има действащи рамкови споразумения за доставка на дизелови автобуси от категория М2 (в която попадат училищните автобуси с 22 места), но не може да възлага доставки по тях, защото няма нито едно действащо рамково споразумение за доставка на електрически автобуси от категория М2 и не може да постигне законовото съотношение на чистите превозни средства спрямо общия брой на превозните средства, които са предмет на доставка", посочват от министерството. И обясняват, че има законово определен минимален дял на чистите превозни средства, който следва да се възлага при всяка обществена поръчка за доставка на превозни средства от категории М1, М2, и т.н.

Ведомството за пореден път е обявило процедура за избор на доставчик на чисти превозни средства от категория М2, тъй като в досега проведените процедури не се е явил нито един кандидат, който да участва в процедурата и с който да бъде сключено рамково споразумение за доставка на чисти превозни средства от категория М2, обясняват още оттам. И хвърлят топката към общината - "Предвид задължението на общините за осигуряване на безопасен и надежден ежедневен транспорт на пътуващите деца и ученици, произтичащо от училищния закон, община Първомай може при възможност да съдейства за осигуряване на автобус", казват от МОН. И обещават при наличие на подходящи автобуси от категория М2 да разгледат искането на Първомай за 4 нови училищни автобуса.

Към настоящият момент в МОН са постъпили искания за 621 училищни автобуса с различен брой места, става ясно още от отговора.