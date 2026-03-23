Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заплатите в имотния и строителния сектор "хвърчат" най-много

България е втора в ЕС по ръст на почасовите разходи за труд

Днес, 07:31
В някои сектори разходите на фирмите за персонал растат нездраво бързо, коментират икономисти.
Pexels
В някои сектори разходите на фирмите за персонал растат нездраво бързо, коментират икономисти.

Разходите за труд в България продължават да растат с много висока скорост. Абсолютен рекордьор е бизнесът с недвижими имоти - с 22.5% скок за година. По петите му е строителството, където повишението е с 20,1%. 

"Разходи за труд" е широко понятие, което включва възнагражденията, здравните и социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя, обезщетения, надбавки и др. 

Статистиката работи със сухи числа и обобщени данни и не обяснява защо са високи и защо растат разходите за труд. В различните сектори и на микро ниво причините са различни. Например недостигът на кадри е фактор, който оказва натиск на увеличаване на възнагражденията и добавките.  

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средно за България почасовите разходи за труд са с 14% по-големи в сравнение с година по-рано, показват данните на НСИ, публикувани в понеделник. И докато в имотите и строителство тези плащания хвърчат, на другия полюс - в енергетиката (ток, парно, газ), увеличението е почти символично - с 3%.

Данните на Евростат показват, че  България е на второ място в ЕС по ръст на почасовите възнаграждения (с 13.8%) през четвъртото тримесечие на 2025 г. Само Словения отчита още по-голямо повишение - 19,1 на сто,  а Хърватия е трета с 10,5 на сто. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

почасови разходи за труд

