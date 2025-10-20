Задава се вдигане на цените на такситата в София

От новата година освен че ще се плаща в евро пътуването с такси в София ще бъде и по-скъпо. Представители на бранша, Столична община и общинари си стиснаха ръцете за увеличение на минималната тарифа в размер на 18.6%. Ръстът отразява три индикатора - натрупаната инфлация, промените в минималната работна заплата и скока в цените на горивата. Очаква се предложението да бъде внесено официално и да бъде утвърдено, но според съветници искането е разумно и ще се съберат необходимите гласове за приемането му.

Това ще бъде първо увеличение на минималните дневни и нощни тарифи на таксиметровите услуги в София от 2023 г. С увеличението минималната дневна тарифа ще скочи от 1.20 на 1.43 лв. на км, а минималната нощна - от 1.39 на 1.65 лв. на км. Искането е разумно, знаете, че имаше три алтернативни предложения - за увеличение от 20%, от 44% и от 100%, коментира председателят на общинската транспортна комисия Иван Таков от БСП за България. Според Таков въвеждането на ясна методика за индексиране на цената е много добро решение, защото ще създаде предвидимост. От много време се коментира такава идея, считаме, че методиката с тези три показателя е добра и ще създаде яснота как ще растат цените, вместо всяка година да се изпада в политически спорове, коментира Таков.

Предстои конкретния доклад да бъде внесен на извънредна транспортна комисия този четвъртък.

Според закона за автомобилните превози общините в България определят минимални и максимални тарифи за таксиметрови превози. В София максималната дневна тарифа е 2.05 лв. на км, нощната е 2.61 лв. на км.