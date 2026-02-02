За първи път българин ще участва в заседанието на ЕЦБ за лихвите

Димитър Радев вече е член на управителния съвет на ЕЦБ и ще участва в заседанията редом с Кристин Лагард, председател на банката.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе тази седмица заседание, в което за първи път ще има и българско присъствие - в лицето на гуверньора на БНБ Димитър Радев. Като член на еврозоната страната ни вече има право да участва в обсъжданията и определянето на лихвените проценти във валутния съюз, пише Еconomic.bg.

Управителният съвет на ЕЦБ ще заседава два дни - на 4 и 5 февруари. На втория ден ще бъде дадена пресконференция за взетите решения. Решенията за лихвите в еврозоната се взимат на базата на ротационна система от УС, в който участват шестима членове на Изпълнителния съвет и управителите на националните централни банки в еврозоната (вче 21 с нашата БНБ).

При вземането на решение държавите от еврозоната са разделени на групи според размера на техните икономики и финансови сектори. За да се определи към коя група принадлежи всеки управител на национална централна банка, е въведено класиране.

Управителите, заемащи от първо до пето място (Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия), общо имат четири права на глас. Всички останали държави (вече 16 след присъединяването на България на 1 януари 2026 г.) общо притежават 11 права на глас. Управителите се редуват, като правата се използват на месечна ротация.

Членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ притежават постоянни права на глас.