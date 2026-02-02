Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За първи път българин ще участва в заседанието на ЕЦБ за лихвите

Димитър Радев вече е член на Управителния съвет, който определя паричната политика на еврозоната

Днес, 10:27
Димитър Радев вече е член на управителния съвет на ЕЦБ и ще участва в заседанията редом с Кристин Лагард, председател на банката.
Димитър Радев вече е член на управителния съвет на ЕЦБ и ще участва в заседанията редом с Кристин Лагард, председател на банката.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе тази седмица заседание, в което за първи път ще има и българско присъствие - в лицето на гуверньора на БНБ Димитър Радев. Като член на еврозоната страната ни вече има право да участва в обсъжданията и определянето на лихвените проценти във валутния съюз, пише Еconomic.bg.

Управителният съвет на ЕЦБ ще заседава два дни - на 4 и 5 февруари. На втория ден ще бъде дадена пресконференция за взетите решения. Решенията за лихвите в еврозоната се взимат на базата на ротационна система от УС, в който участват шестима членове на Изпълнителния съвет и управителите на националните централни банки в еврозоната (вче 21 с нашата БНБ).

При вземането на решение държавите от еврозоната са разделени на групи според размера на техните икономики и финансови сектори. За да се определи към коя група принадлежи всеки управител на национална централна банка, е въведено класиране.

Управителите, заемащи от първо до пето място (Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия), общо имат четири права на глас. Всички останали държави (вече 16 след присъединяването на България на 1 януари 2026 г.) общо притежават 11 права на глас. Управителите се редуват, като правата се използват на месечна ротация.

Членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ притежават постоянни права на глас.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

заседание на ЕЦБ

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ