Световната търговия нараства с 3.9% въпреки Близкия изток

ЕПА/БГНЕС Зам.-генералният директор на WTO Джоана Хил (вляво) и главният икономист на Световната здравна организация Робърт Стайгър сядат, за да говорят пред медиите в Женева за ревизираната прогноза за световния стокоомбен

Световната търговска организация (WTO) рязко повиши прогнозата си за растежа на световната търговия през тази година, като удвои предишната си прогноза - до 3,9%.

Според базираната в Женева WTO световният стокоомбен е продължил да се движи със стабилно темпо, тъй като веригите за доставки са се адаптирали, а разходите, свързани с ИИ, са осигурили „силен тласък за търговията със стоки“ и това компенсира удара от войната в Близкия изток.

Ревизираната прогноза е голям скок спрямо първоначалната от тази пролет, която бе за ръст от 1,9% на стокообмена. Търговската организация също така прогнозира ръст от 4,1% догодина, докато през март предвиждането бе за 2,9%.

„Ревизията отразява доказателства, че световните вериги за доставки са се адаптирали към смущенията на пазарите на енергия и торове, докато силните инвестиции в инфраструктура за ИИ са подпомогнали търговията със стоки, поддържащи технологията“, заяви WTO.

Търговията с петрол, газ и торове през Персийския залив бе разтърсена, след като през февруари започна американско-израелската война срещу Иран. WTO посочва, че въпреки това стокообменът е нараснал с 3,5% през първата половина на годината, подкрепен от пазара на изкуствен интелект.

„Търсенето на стоки, поддържащи ИИ, като полупроводници и сървъри, формира 47% от растежа на световната търговия през първата половина на 2026 г., а търговията с тези продукти е скочила с 67% на годишна база“, заявява WTO.

Същевременно износът на втечнен природен газ от Близкия изток е спаднал с 47% през първото полугодие, докато износът на суров петрол е спаднал с близо 1/4. Доставките от други източници обаче са помогнали за ограничаване на спада до приблизително 1% за втечнения природен газ и около 6% за суровия петрол.

От WTO заявяват, че очакват световният БВП да нарасне с 2,6% през тази година и с 2,9% през 2027 г., въпреки че, според прогнозите им, конфликтът в Близкия изток ще продължи да тежи върху търговията поради по-високите цени на енергията и прекъсванията на транспортните маршрути.