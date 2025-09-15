Шефът на ВиК - Ловеч подаде оставка заради водния режим

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка - ден след като министърът на регионалното развитие поиска това. Самият Данаил Събевски съобщи за оттеглянето си пред NOVA във вторник сутринта.

От МРРБ обясниха, че министър Иван Иванов бил ядосан на Събевски, задето пропуснал да съгласува с него затягането на водния режим. Очаква се начело на дружеството да застане досегашният зам.-шеф Йордан Досев.

ВиК - Ловеч обяви нови ограничения във водоползването - заради сушата. Решението вече е в сила. Проблемите в Ловеч са същите като в Плевен. От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим. Новите рестрикции обхващат и самия Ловеч и ще са само през нощта. Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа (за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа). В квартал "Продимчец" няма да има режим. Въвежда се забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Мерките се налагат заради продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, посочват от ВиК АД – Ловеч.

Общинският съвет излезе с конкретни решения на извънредно заседание. На кмета на Ловеч Страцимир Петков е възложено да извърши проверка в Басейновата дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, и да поиска от ВиК – Ловеч справка за участъците по мрежата с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва да изготви доклад за инвестициите в обновяване на ВиК мрежата от началото на мандата му и план с мерки за подмяна на старите тръби.