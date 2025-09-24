ПП предлага бюджетът да се пълни с 3 млрд. лева такси от "Балкански поток"

"Продължаваме промяната" внася законопроект за налагане на такса върху транзита на руски газ, обяви председателят на партията Асен Василев в Народното събрание. Той подчерта, че това е мярка, която ще осигури 3 млрд. лева в бюджета.

"България е единствената точка, през която се транзитира руски газ към Европа. В същото време бюджетът е на червено. 3 милиарда лева могат да бъдат събрани от таксата върху транзита на руския газ. И няма да се вдигат данъците на българските граждани и българските фирми", разясни Василев.

ПП поиска темата да влезе незабавно в дневния ред на депутатите. Изненадващо (а може би не) това предизвика напрежение в пленарната зала, 45 минути спорове и провал на заседанието - заради разпаднал се кворум.

След като предложението на обединението не влезе в дневния ред, ПП-ДБ отказаха да се регистрират при проверката на кворума. За провала на заседанието допринесоха и "Възраждане", които още в началото на новия политически сезон казаха, че няма да влизат в пленарната зала.

Идеята за въвеждане на такса върху руския газ, който пристига от Турция и се пренася през "Балкански поток" на наша територия към Сърбия, Унгария, Словакия, не е нова. От ПП я лансираха и преди, но временно я отписаха, защото можеше да попречи на присъединяването на България към Шенгенското пространство - Унгария заплашваше да гласува против.

"Когато поискахме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген. Това е и европейска политика. Това е и световната политика", заяви лидерът на ПП.

В момента Европейската комисия готви нов пакет санкции срещу агресора Русия, свързани с нови забрани за руския газ. Президентът Тръмп също настоя ЕС да спре да купува енергоизточници от Русия, която разчита на тези приходи, за да финансира войната в Украйна.

Хватки и блокажи

Днешното заседание на парламента беше закрито около 45 минути след началото му. Кворум бе провален заради нежеланието на управляващите да бъдат разгледани промените в Закона по контрол по прилагане на ограничителните мерки срещу Русия, предложени от "Продължаваме промяната".

След като законопроектът не влезе в дневния ред, лидерът на ПП Асен Василев поиска проверка на кворума, след 15 минути беше направен втори опит. Опозицията твърдо отказваше да се регистрира, макар че имаше представители в пленарната зала. "Възраждане" пък отказват да влизат и да гласуват закони, освен ако не са предложени от тях самите.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" влезе в словесна схватка с Асен Василев:

"Това не е мярка против режима на Путин, а е мимикрия, защото такава такса не може да бъде начислена на доставчика и не може да бъде събрана, и се предизвика един доста сериозен международен скандал в рамките на Европейския съюз. Бяхме на минута от това Унгария да наложи вето на приемането ни в Шенген заради този законопроект и заради тази такса, така че се наложи да го отменим тогава, за да бъдем сега членове на Шенген", върна лентата на стари събития Цонев.

Асен Василев повтори, че вече сме в Шенген и няма никакъв проблем законопроектът да се гласува,"още повече, че бюджетът в момента е силно на червено. Това да вземем 3 милиарда на година от транзит, а не от българските граждани и от българските фирми, мисля, че ще помогне и на бюджета, и на всички български граждани".

Депутатите отхвърлиха предложението за създаване на поредната временна комисия, която да разследва всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на министър-председателя Росен Желязков.

От БСП, които са част от управляващото мнозинство, заявиха, че за ПП-ДБ всичко се изчерпва само с Русия, а всъщност дневният ред на гражданите е съвсем различен - доходи, цени, безводие.

България спира транзита на руски газ догодина

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков, който е в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН, съобщи БНР:

"А що се отнася до призива на президента Тръмп, който днеска прозвуча по време на сесията на Общото събрание, ние като част от Европейския съюз, ще се присъединим към решенията на Съюза за това в краткосрочен аспект - 2026 година - да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ".

До 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен до 2028 г. той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар, допълни Желязков. По думите му, цялото потребление на природен газ в България, както за индустрията, така и за домакинствата, се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали.