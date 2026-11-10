Петролът слезе под $90 за първи път от август насам

Международният петролен бенчмарк „Брент“ поевтиня под 90 долара за барел във вторник – за първи път от август насам. Това се случи след изявления на президента Доналд Тръмп, които засилиха надеждите за край на продължаващия близо девет месеца конфликт между САЩ и Иран, предаде Економик.бг. В понеделник Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи „съвсем скоро“ и че Техеран води разговорите „много учтиво“.

„Брент“, който служи като ценови ориентир за около 80% от петрола в световен мащаб, поевтиня с 1.5% до 91.2 долара за барел към 13:20 ч. българско време, след като по-рано през деня фючърсните договори с доставка през януари паднаха под 90 долара. Американският лек суров петрол (WTI) отчете спад до 85.8 долара за барел.

В Truth Social Тръмп твърди, че Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт „биха предпочели запазване на статуквото“ - продължаване на морската блокада срещу Иран и възпрепятстване на страната да използва сухопътни маршрути за превоз на съвременни оръжия и други материали.

Цените на суровия петрол са твърде нестабилни и реагират на всеки сигнал за промяна в хода на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

„Брент“ започна годината на ниво около 60 долара за барел, след което поскъпна до 130 долара с ескалацията на военните удари през март и април. Цените се понижиха през юни и юли, преди отново да се върнат към тези високи нива, тъй като конфликтът все повече придобиваше постоянен характер.

Други конфликти по света – включително атаките на хутите срещу Саудитска Арабия и войната на Русия срещу Украйна, задълбочават недостига на рафиниращи мощности и тласкат рязко нагоре цените на дизела, бензина и авиационното гориво.

Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс признаха, че общественото недоволство от войната с Иран и високите цени на енергията са допринесли за тежкото поражение на републиканците на междинните избори в САЩ миналата седмица.