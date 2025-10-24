Никой вече не подкрепя въвеждане на "такса водомер"

Илияна Кирилова Според гласуваните на първо четене промени в Закона за ВиК новата такса за доставяне на вода ще плащат и жителите на населени места на воден режим.

Седмица след като управляващото мнозинство гласува на първо четене въвеждането на допълнително бреме за потребителите - "такса водомер", една по една партиите дават заден.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обяви за премахване на спорния текст в Закона за ВиК. Против таксата се обяви и вносителят - министърът на регионалното развитие Иван Иванов от квотата на БСП, и дори заяви, че никога не я е подкрепял.

"Между първо и второ четене ще предложим да отпадане „такса водомер" и ще дадем нови предложения“, заяви днес депутатът на ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Николай Нанков в разпространено от партията видео, в което той говори пред свои съпартийци.

Натоварването на потребителите с още една такса в цената на водата предизвиква бурно недоволство, всеки път, когато идеята се появи през последните години. В момента цената на водата се определя само на база използваното количество. В гласувания на първо четене законопроект се предвижда всеки месец да се начислява и такса за достъп на имота до ВиК мрежата. Това означава, че собствениците на всяка къща или апартамент трябва да плащат за вода, дори и когато не ги обитават и не потребяват вода.

Николай Нанков обвини вносителите от МРРБ, че те са виновни за създалото се общественото недоволство, защото не били обяснили добре проблема.

„Настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира по този принцип“, смята и Нанков. "Ако цената на водата е два лева за питейно-битово снабдяване, това е цената за доставяне. Ти потребяваш тази вода в основното жилище, което обитаваш. МРРБ предлага, ако имаш жилище в курортен комплекс или бащина къща на село, която обитаваш няколко дни или седмици в годината, да се определи ставка от 10-15 стотинки на месечна база, която ще бъда заплащана, за да се осигури постоянното водоподаване“, разясни още той.

Същата сума като твърда такса в потреблението на вода, независимо дали имотът се ползва или не, Нанков предлагаше когато беше министър на регионалното развитие преди няколко години, но сега вече не харесва тази идея.

„ГЕРБ ще оттегли този текст и ще внесе ново предложение“, каза днес той. Предложението е абонатите с нарушено водоснабдяване или влошено качество на водата да не заплащат никаква цена за този период.

Освен това ГЕРБ ще предложи две цени за потребената вода - по-ниска цена до определен обем, например до 10 куб. м, и по-висока за по-голямо количество. "Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато плащат хората, които си пълнят басейните с питейна вода", каза Нанков.

Въпреки критиките законопроектът мина на първо четене, за да може да се отчете за приет пред Брюксел, което е условие за получаване на финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост.

Това извинение даде днес и министърът на регионалното развитие Иван Иванов пред журналисти в Болярово.

Иванов напомни, че законопроектът е подготвян няколко години от различни правителства, но се внася сега, тъй като приемането му е условие за третото плащане по ПВУ. „Това е единственото обстоятелство сега да коментираме закона. Аз никога не съм подкрепял т.нар. такса водомер и призовавам народните представители да я отхвърлят, както и други текстове, тъй като те не са добре обмислени, когато е писан законопроектът, и сега будят спорове“, подчерта министър Иванов.

Министърът обясни, че идеята за такса водомер е била да се въведе механизъм за поддръжка на водопроводните системи по аналогия с електропреносната мрежа, за която се дължи такса. „Очевидно обаче това не среща разбиране и не е намерен компенсаторен механизъм, като например при липса на качество на подаваната вода или при прекъсване на услугата потребителите да получават обезщетение“, коментира още той.

„Ние сме изпълнили своя ангажимент – да внесем закона, за да не се стигне до наказателна процедура от Европейската комисия. Оттук нататък всичко е в ръцете на Народното събрание , каза министър Иванов.